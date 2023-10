Caro voli, corsa ai biglietti per Natale: il volo Milano-Catania più economico fa scalo a Tirana - Tempostretto

I tanti messinesi e siciliani migrati al nord o all'estero si stanno preparando all'ennesimo salasso. Con i treni va meglio, ma ogni giorno fa la differenza

MESSINA – La domanda è sempre la stessa: “Torni per Natale?” La variante è “scendi”, ma il succo è invariato. La risposta, invece, varia eccome, tra chi prenota in anticipo, chi spende un capitale e chi, invece, rinuncia a tornare. L’anno scorso vi abbiamo raccontato le storie di Gian Marco, di Melissa e di tanti altri messinesi. Quasi 365 giorni dopo, qualcosa è cambiato? Probabilmente no.

C’è già chi segnala prezzi in aumento

Nonostante i proclami durino da anni e si ripetano ormai periodicamente (a partire da metà novembre e fino a metà gennaio prima, e in vista dell’estate poi), sul caro voli (e treni e pullman), ad oggi, non c’è stato alcun intervento reale (se non aver dato maggiori poteri all’Antitrust, che sarà chiamata a vigilare). Il fenomeno dei prezzi in rialzo in prossimità del Natale è una costante nella vita dei tanti siciliani che vivono nel Nord Italia e che vorrebbero tornare dalle proprie famiglie, almeno per qualche giorno. Come sempre, c’è chi, grazie a contratti di lavoro e orari ben definiti, ha già prenotato per tornare, abbattendo i costi grazie all’acquisto in anticipo. C’è chi, invece, a causa di esami o di condizioni lavorative che non lo permettono, non è sicuro di poterlo fare fino a qualche settimana dall’ipotetica partenza e già segnala che i prezzi sono in rapida ascesa. E spesso si decide di non tornare.

Il volo Milano-Catania più economico fa scalo a Tirana

Abbiamo fatto la prova. Inserendo su Google la rotta Milano-Catania e focalizzandoci soprattutto sulla settimana precedente al Natale e fino al giorno dell’Epifania, i prezzi più bassi nel grafico riguardano lunedì 18 dicembre. Si legge che si parte da 44 euro, ma andando ad analizzare si tratta di voli di una nota compagnia low cost che propongono questo prezzo per un viaggio con scalo a Tirana, che per chi non lo sapesse è la capitale dell’Albania. Da Milano, anzi da Orio al Serio (Bergamo) alla bellissima città albanese e poi in Sicilia, per una durata di 5 ore e 35 minuti e un’attesa in mezzo di circa 2 ore e un quarto. Nella stessa giornata, altro volo con scalo, il secondo più economico: costa 90 euro, si parte sempre da Bergamo alle 7, si arriva a Roma alle 8.15 e si aspetta un’ora per Catania. Durata oltre 3 ore. I diretti vanno da 93 euro in su, ma ogni giorno in più d’attesa significa acquistare a un prezzo maggiore. Per la cronaca, il secondo giorno più economico in quelle settimane di riferimento è sabato 16 dicembre e il meccanismo è identico, con scalo sempre a Tirana.

Il più caro? Il 22 dicembre

Passando invece al giorno più caro, si scopre che attualmente le tariffe maggiori le fa registrare venerdì 22 dicembre, un grande classico per le partenze, che tra l’altro “capita” di venerdì, quindi a ridosso del weekend (e con Natale che sarà di lunedì, un maxi ponte anche per chi non ha ferie). Il prezzo è di circa 200 euro, anche questo in aumento, con scali a Roma o a Napoli. Costa poco meno il 30 dicembre, con viaggio diretto ma in notturna (quindi occhio ai mezzi da Fontanarossa a Messina, per chi dovesse arrivare in riva allo Stretto).

Musumeci ha dato la colpa a Bruxelles

Ma secondo uno studio pubblicato da Il Sole 24 ore, proprio la Sicilia, insieme alla Sardegna, è la regione italiana più penalizzata dagli incrementi dei prezzi a ridosso della partenza. E d’altronde, perfino l’ex presidente siciliano Nello Musumeci, oggi ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, ha tentato di scaricare il problema a Bruxelles, affermando che “nessuno vuol viaggiare gratis, ma non è nemmeno possibile legittimare che il costo di un biglietto aereo da Catania a Milano debba costare più di un Roma-New York” e che “manca una seria politica europea a sostegno delle tratte sociali”. Insomma: ci colpa l’Unione Europea.

Coi treni va meglio… per ora

In ogni caso, con i treni, ad oggi, va meglio. Prenotando con largo anticipo, da Roma a Villa San Giovanni, il prezzo del biglietto va dai 70 euro del 18 dicembre ai circa 250 di sabato 23. Oppure non resta che partire nel pomeriggio del 25 dicembre, con qualche posto a 33 o 34 euro ancora disponibile. E in tutto questo stiamo parlando di sola andata. Anche per i ritorni i prezzi stanno già salendo.