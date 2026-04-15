Caronia si prepara a dire addio a Giuseppe Criscì e Domenico Gerbino, i funerali

Giovedì l'addio a suocero e genero vittime dell'incidente stradale avvenuto sulla Ss 113 ad Acquedolci

Saranno celebrati giovedì 16 aprile i funerali di Giuseppe Criscì e Domenico Gerbino, vittime dell’incidente avvenuto sulla Ss 113 ad Acquedolci. La comunità si stringerà intorno alle due famiglie per l’addio che si terrà all’aperto, in piazza Padre Pio alle 15. Intanto dal Policlinico di Messina arrivano timidi segnali di speranza sulle condizioni di Vera, la figlia di Giuseppe e fidanzata di Domenico sopravvissuta allo scontro tra la loro Golf e quella guidata da un 28enne. La prognosi è ancora riservata ma le sue condizioni sembrano stabili.

Le indagini sull’incidente, cosa è emerso

Nel frattempo la Procura di Patti prosegue negli accertamenti per verificare la dinamica e le responsabilità dell’impatto tra le due Volkswagen, impatto che ha spinto la Golf dei Criscì contro un albero per poi terminare la corsa ribaltata su un fianco. Alla guida c’era Giuseppe, morto sul colpo insieme al 25enne Domenico. I soccorritori sono riusciti invece a estrarre dall’abitacolo la 24enne Vera, trasportata dall’ambulanza del 118 all’ospedale di Sant’Agata Militello e poi all’ospedale universitario messinese. L’ingegnere Santi Mangano perizierà i due mezzi e ricostruirà la dinamica – eventuali violazioni del codice della strada, velocità dei due veicoli, condizioni del tratto di Ss 113 e punti di impatto – per chiarire di chi è la colpa dello scontro. Indagato per omicidio stradale e lesioni il 28enne alla guida dell’altra Golf, rimasto soltanto lievemente ferito.

Cosa ha stabilito l’autopsia

Intanto l’autopsia, effettuata dalla professoressa Elvira Ventura Spagnolo, conferma che è stata la violenza dell’incidente a uccidere i due. La consulente della Procura approfondirà anche le condizioni di guida di Giuseppe. Il titolare della ditta agroforestale era di ritorno insieme ai familiari da una trasferta di lavoro.

Il lutto a Caronia

Dopo l’esame medico legale i corpi delle due vittime sono stati restituiti ai loro cari per l’ultimo viaggio che sarà celebrato domani a Caronia. Dal tardo pomeriggio sarà allestita una camera ardente nella chiesa di san Biagio dove alle 21 si terrà una veglia di preghiera.

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