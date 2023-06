Caronte & Tourist intitola la "Piccola biblioteca condivisa" al giornalista Ubaldo Smeriglio - Tempostretto

Minuti: "Ubaldo un sognatore militante". Lo spazio nella sede Zir vuole favore la socializzazione e il confronto. Ognuno potrà lasciare un libro e prenderne un altro

MESSINA – Caronte & Tourist ha intitolato al giornalista Ubaldo Smeriglio, scomparso nel dicembre 2019, la nuova “Piccola biblioteca condivisa”, inaugurata negli uffici allo Zir. Una scelta non da poco, che è stata suggellata con una cerimonia davanti agli amici del giornalista e alla famiglia. Il responsabile dell’area comunicazione del gruppo, Tiziano Minuti, ha spiegato: “È una iniziativa che nasce con l’intento di favorire la lettura, la socializzazione e il confronto. La biblioteca è uno spazio nel quale saranno custoditi i libri che ognuno potrà conferire e ovviamente anche prendere in prestito; uno spazio nel quale potranno anche organizzarsi momenti di confronto e, in prospettiva, anche presentazioni e ospitate di autori”.

“Ubaldo – prosegue Minuti – era un sognatore militante, uno scettico dal cuore d’oro, un generoso capace di produrre pensiero originale anche quando ciò lo esponeva all’impopolarità, come sa bene chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e lavorarci assieme”. Quattro anni fa la scomparsa di Smeriglio a causa di una malattia. Aveva soltanto 52 anni.