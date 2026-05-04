Carreri al Pd: “Hyerace si dimetta per fallimento politico”

L'ex assessore e coordinatore cittadino replica al segretario provinciale dem. Hyerace: "De Luca responsabile della forzatura a Messina sulle firme"

MESSINA – “Le continue dichiarazioni del segretario provinciale del Partito democratico, Armando Hyerace, che insistono nell’alimentare dubbi e insinuazioni sull’illegittimità della campagna elettorale per la vicenda delle firme, rappresentano un tentativo evidente di spostare l’attenzione dal vero dato politico: il fallimento del centrosinistra messinese”. Così il coordinatore cittadino di Sud Chiama Nord ed ex assessore Nino Carreri.

“Fallimento politico del centrosinistra a Messina”

“Per questo chiediamo con chiarezza le dimissioni di Armando Hyerace da segretario provinciale del Pd. Non è accettabile che, invece di confrontarsi sui programmi e sui contenuti, si continui ad avvelenare il clima elettorale con accuse strumentali e prive di fondamento. Il dato politico ormai è sotto gli occhi di tutti: mai nella storia amministrativa della città di Messina il centrosinistra si era presentato con appena due liste, e il Partito democratico con una sola lista. Per la prima volta, inoltre, il candidato sindaco non è stato in grado di esprimere una propria lista. Un fatto gravissimo che certifica una distanza ormai evidente tra questa classe dirigente e la società civile”, insiste Carreri.

E ancora: “Questo significa una cosa sola: nessuno ha voluto metterci la faccia. Ed è questo il vero segnale politico che emerge da questa competizione elettorale. Esprimiamo, inoltre, solidarietà al popolo elettorale del centrosinistra, che ancora una volta si ritrova penalizzato da una classe dirigente più interessata a difendere sé stessa che a rappresentare i cittadini. Un segretario di partito degno di questo nome, di fronte a un fallimento così evidente – che prescinde perfino dall’esito del voto – dovrebbe assumersi le proprie responsabilità e fare un passo indietro. Presentarsi ai nastri di partenza in queste condizioni equivale già a una sconfitta politica”.

Hyerace: “De Luca responsabile in caso di commissariamento del Comune di Messina”

Controreplica di Hyerace: “Leggo che il coordinatore cittadino di Sud chiama Nord avrebbe chiesto le mie dimissioni da segretario provinciale. Che dire… Parla, così ti vedo”. Ma il segretario Dem risponde anche alla diretta Facebook di Cateno De Luca di ieri: “Lui prova a sviare dal punto sollevato dal Pd: la tenuta democratica di un sistema in cui un solo partito si moltiplica in quattordici liste, eludendo regole e per mero calcolo politico. E su questo punto è bene essere chiari: dovrà assumersi fino in fondo la responsabilità politica di questa forzatura. Perché se da questa torsione dovesse derivare un commissariamento, nessuno potrà scaricare su altri le conseguenze di una scelta cercata, voluta e rivendicata”.

“Nessuna alleanza organica tra Sud chiama Nord e centrosinistra”

Continua il segretario provinciale dem: “De Luca si è autoproclamato alleato del centrosinistra solo perché, in due o forse tre Comuni siciliani, i referenti locali di Sud chiama Nord sostengono candidati del Pd o civici collegati al Partito democratico. Una affermazione grottesca, anche perché ad Agrigento, e probabilmente in chissà quale altro Comune, ScN sostiene il centrodestra. Un po’ come definirsi vegetariani perché il lunedì si mangia un’insalata, mentre dal martedì alla domenica si fa incetta di carne. Ma sappiamo di doverci aspettare di tutto da lui: altro che “cinema e varietà”, qua siamo all’avanspettacolo… Solo un’ultima precisazione. Se chi ha bandito e gestito le assunzioni oggi le usa come arma politica, sta dicendo una cosa sola: che non crede nemmeno lui nel valore dei concorsi. Io invece sì. E per questo nessuno deve dire grazie a nessuno” (l’avvocato Hyerace è entrato per concorso al Comune di Messina, n.d.r.).

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