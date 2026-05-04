Elezioni 2026, Basile: “Il mio progetto per Messina” VIDEO

L'ex sindaco esprime in sintesi il senso della sua ricandidatura per Sud chiama Nord. "Tra affaccio al mare e innovazione tecnologica"

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Il mio progetto per Messina”. Domandiamo ai candidati sindaci di esprimere in estrema sintesi il senso del loro progetto. Partiamo con l’ex primo cittadino e ora ricandidato, per Sud chiama Nord, Federico Basile.

“L’obiettivo è quello di mantenere quella continuità amministrativa che deve portare sviluppo e strategia. E il recupero del rapporto con il mare. Il mio è un ragionamento legato non solo alle infrastrutture ma pure alle possibilità d’investimento in una zona che è già in fase di sviluppo. Pensiamo al Piano integrato di ambito urbano, alla portualità, alla tecnologia, con un pensiero ai giovani. Il tutto per avviare un laboratorio che consenta di creare un futuro per Messina con Accademia del mare, innovazione tecnologica e cultura”, mette in evidenza Basile.

“Una Messina diversa: affaccio al mare e nuova viabilità in via Don Blasco”

Come ha sottolineato in più occasioni, per l’ex sindaco, “il Piano urbano integrato è uno strumento di pianificazione che immagina in maniera chiara una Messina diversa: dal Cavalcavia alla zona di Gazzi. E lì potrà inserirsi l’imprenditore che deve investire. Quella zona diventerà appetibile sul piano imprenditoriale, con le opere che stiamo realizzando all’ex Macello e lo spostamento del progetto I-Hub in un’area ex ferroviaria di via Santa Cecilia. Dal Cavalcavia al sottopasso di via Santa Cecilia, lì il mare non è inibito dalla ferrovia. Affaccio al mare e nuova viabilità, in collegamento con la via Don Blasco, offriranno grandi opportunità”.

In primo piano la terrazza panoramica: un’infrastruttura urbana concepita come un grande belvedere affacciato sullo Stretto di Messina e finanziata con 25 milioni di euro attraverso il Pon Metro Plus 2021–2027. “Tutti gli investimenti che abbiamo fatto e che abbiamo in corso sono infrastrutturali. Riguardano l’attrattività di una città che oggi nel comparto turistico, economico, culturale, deve fare la differenza”, tiene a ribadire Basile.

Articoli correlati