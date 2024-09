Carta dedicata a te, l’Inps: “Comuni in ritardo ma Inps al lavoro nei termini”

Dopo il botta e risposta tra Gioveni e Cicala la direzione provinciale dell'Inps chiarisce l'iter e assicura: "Carte attive a breve"

Messina – Saranno a disposizione del Comune di Messina a breve le liste dei soggetti beneficiari della “Carta dedicata a te”, la prepagata da 500 euro gestita dagli enti locali insieme a Inps e Poste Italiane. Sarà poi sempre Palazzo Zanca che dovrà attivarsi per informare i beneficiari. La procedura potrebbe essere completa entro una decina di giorni e quindi entro settembre chi ne ha diritto potrà attivare la prepagata attraverso l’inserimento dei dati nella sezione dedicata sul sito del Comune.

Sul beneficio si erano “accapigliati” il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, che aveva chiesto lumi sul link ancora non attivo sul sito del Comune di Messina, che aveva indicato settembre come termine, e l’assessore i Tributi Roberto Cicala, che aveva risposto con un rimpallo di responsabilità agli “enti preposti”, ovvero Poste Italiane e Inps.

Inps: “Comuni hanno chiesto proroga per fornire elenchi beneficiari”

Il direttore provinciale di Inps Messina, Gaetano Minutoli, precisa che l’istituto l’iter per il rilascio e l’attivazione della card non registra ritardi attribuibili all’Istituto, che al contrario sta effettuando gli step di lavorazione nella tempistica prevista. E aggiunge: “C’è da dire, invece, che molti comuni hanno chiesto una proroga dei termini a loro assegnati per la verifica e il consolidamento delle liste dei beneficiari, concessa dal Ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste; termini che per altro sono slittati tutti dal 13 al 21 agosto”.

Entro fine settembre le card attive

“L’Inps rende definitivi tali elenchi entro 10 giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica e li trasmette in via telematica a Poste Italiane S.p.A. ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della società controllata Postepay. Pur lo slittamento richiesto dai comuni, tali adempimento sono stati completati dall’Inps il 28 agosto.

“Successivamente l’Inps, ricevuti gli esiti di rendicontazione da Poste Italiane S.p.A., fornirà ai Comuni, attraverso l’apposito l’applicativo web, il numero identificativo delle carte da includere nelle comunicazioni che gli stessi Comuni dovranno inviare ai beneficiari per informarli dell’avvenuta assegnazione del contributo e delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio. Ciascun Comune pubblicherà in evidenza sul proprio sito internet l’elenco dei beneficiari della carta riferito al territorio di competenza”, spiega il direttore provinciale dell’istituto.

“Entro il corrente mese – conclude Minutoli – i destinatari del bonus potranno averlo già a disposizione nella carta prepagata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti o per l’abbonamento al trasporto pubblico locale e sarà spendibile fino al 28 febbraio 2025”.