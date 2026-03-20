Il consigliere della Dc Caruso passa con Basile

Il democristiano si coalizza con Sud chiama Nord e correrà nelle liste dell'ex sindaco di Messina. Si attende ora una comunicazione politica dalla Dc

MESSINA – Con tanto di foto con Federico Basile, viene ufficializzato l’approdo del consigliere democristiano Giovanni Caruso a Sud chiama Nord. Dopo i consiglieri comunali Mirko Cantello, ex Prima l’Italia ed ex scudocrociato, e Rosaria Di Ciuccio, ex Forza Italia, nuovo passaggio dal centrodestra. Ora si deve capire se la Dc confermerà l’adesione alla coalizione per il candidato Marcello Scurria o se la scelta di Caruso prelude a uno spostamento del partito.

In principio eletto nelle liste De Domenico, in questi anni si è inserito nella nuova Democrazia cristiana. E i primi giorni della candidatura di Scurria lo aveva pure incontrato. E sembrava che dovesse continuare il percorso all’interno del centrodestra. Poi le voci si sono moltiplicate: anche Caruso sembrava attratto dalle sirene di Basile. E oggi la conferma.

“Messina è con Federico Basile e io pure!”, commenta sui social lo stesso consigliere.

La strategia di De Luca

La strategia di Cateno De Luca è chiara: prendere pezzi da centrodestra e centrosinistra per rafforzare le liste per Basile e ottenere il premio di maggioranza. In particolare, punta a dividere il centrodestra, che appare più compatto, ma non granitico, rispetto alla precedente tornata amministrativa. Per il leader di ScN, conta indebolire lo schieramento che sostiene il rivale Scurria. Cantello, Di Ciuccio e Caruso, e non sappiamo se ne arriveranno altri, rappresentano un segnale politico.

Articoli correlati