Casa dello Studente. Si attende l'ok del Cipe al finanziamento da 9 milioni - Tempostretto

Se avallato dal Cipe, si potrà andare in gara d'appalto

“La Regione ha deliberato, il 4 agosto, un finanziamento di quasi nove milioni di euro (8 milioni 642mila euro, per l’esattezza, ndr). La delibera deve essere approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) a Roma e io stesso ho sollecitato l’approvazione”. Il presidente dell’Ersu, Pierangelo Grimaudo, intervistato da Tempostretto, fa il punto sull’iter in corso per la Casa dello Studente di via Cesare Battisti, chiusa dal 2007. “Se avallato dal Cipe – prosegue -, il finanziamento sarà nella disponibilità dell’Ersu e partiremo in gara. Anche l’assessore all’Economia, Marco Falcone, mi ha promesso un interessamento e una pressione per velocizzare i tempi”.

220 posti letto

“Una volta restituita alla fruizione – aveva spiegato Grimaudo ad agosto – la Casa dello Studente offrirà ben 220 posti letto con un aumento del 70% di quelli oggi disponibili (314), permettendo in questa maniera di superare la grave carenza di posti letto che attualmente vede, a fronte di 3.381 richiedenti, una percentuale di assegnazione di poco superiore al 9%. Inoltre, l’edificio aperto al pubblico nel 1933 (prima Casa dello studente in Italia), una volta ristrutturato, per gran parte sarà aperto alla fruizione dell’intera cittadinanza, con importanti ricadute di riqualificazione del contesto socio-ambientale, divenendo infine, un elemento fondamentale di rigenerazione urbana del centro storico”.

Articoli correlati