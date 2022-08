Messina. Casa dello studente, finanziati dalla Regione 9 milioni di euro - Tempostretto

Destinati anche 745mila euro all'Istituto Suore Ancelle Riparatrici

PALERMO – “Sono in arrivo a Messina finanziamenti per opere pubbliche stanziati dal governo della Regione siciliana. Tra i vari interventi che saranno realizzati, in città, la manutenzione dell’immobile delle Suore Ancelle Riparatrici e la ristrutturazione della Casa dello Studente, chiusa dal 2007. Quest’ultima rappresenta per me un particolare motivo di soddisfazione. La residenza per studenti, intitolata al compianto Matteo Bottari, è da sempre un tassello importante nel mio percorso di studente e attivista e a quell’edificio mi legano battaglie, memoria e impegno”.

Così l’avvocato Ferdinando Croce, esperto del presidente della Regione siciliana per le questioni giuridico-amministrative. “Abbiamo lavorato alacremente per raggiungere questi obiettivi – aggiunge – e inserire nell’agenda delle opere da riqualificare, edifici che avessero importanza strategica per i territori. Il governo regionale ha destinato 745mila euro all’Istituto Suore Ancelle Riparatrici e 8 milioni e 642mila 606 euro alla Casa dello studente“. Croce ha ringraziato le associazioni “che si sono battute per la riqualificazione dell’immobile, senza cedere a compromessi o rinunciare ai fondi per le borse di studio”.

Grimaudo (Ersu): “Giorno storico per Messina”

Grande soddisfazione per il presidente dell’Ersu, Pierangelo Grimaudo, che dichiara: “Oggi è un giorno di importanza storica per la città di Messina e per la comunità accademica. Dopo il completamento del progetto si è compiuto un altro passo fondamentale per arrivare alla riapertura della Casa dello Studente, che più di ogni altra rappresenta la gloriosa storia del nostro ateneo. Ciò è stato possibile grazie alla piena disponibilità dell’assessore Falcone, del presidente della Regione Musumeci e dell’assessore al ramo Aricò, con i quali ho lavorato per più di un anno per raggiungere tale traguardo”.

“Una pagina buia la chiusura dai primi anni 2000”

Sottolinea il presidente: “Si tratta di un risultato che non era scontato, considerato che il finanziamento di 9 milioni di euro è il terzo per importo sugli 80 interventi previsti nella delibera del governo regionale. Questa tappa verso la riapertura della residenza studentesca è stata fortemente voluta da me e da tutto l’Ersu, che, grazie a un rinnovato assetto dirigenziale, ha saputo recuperare il tempo perduto a causa di resistenze interne e scarso senso del proprio ruolo del passato. Ora lavoreremo senza pausa per andare in gara e partire con i lavori al più presto per cancellare una pagina buia per l’intera città che ha percepito la perdurante chiusura di questa struttura, chiusa appunto dai primi anni 2000, come una bruciante offesa al suo legittimo orgoglio di città universitaria di comprovato prestigio. Alle polemiche questa Amministrazione dell’Ersu Messina risponde con i fatti. Si tratta di una struttura residenziale d’importanza capitale per l’effettiva tutela del diritto allo studio degli studenti dell’ateneo peloritano”.

Aggiunge Grimaudo: “Un traguardo significativo per la comunità messinese, che reclama la restituzione di questo edificio storico alla sua tradizionale funzione di fattore qualificante del quartiere centrale di Messina. Essa infatti, una volta restituita alla fruizione, offrirà ben 220 posti letto con un aumento del 70% di quelli oggi disponibili (314), permettendo in questa maniera di superare la grave carenza di posti letto che attualmente vede, a fronte di 3.381 richiedenti, una percentuale di assegnazione di poco superiore al 9%. Inoltre, l’edificio aperto al pubblico nel 1933 (prima Casa dello studente in Italia), una volta ristrutturato, per gran parte sarà aperto alla fruizione dell’intera cittadinanza, con importanti ricadute di riqualificazione del contesto socio-ambientale, divenendo infine, un elemento fondamentale di rigenerazione urbana del centro storico”.

Nuova residenza in locali ex Rfi, riqualificazione ad Annunziata e Papardo

Grimaudo annuncia anche che “a breve si realizzerà un’ulteriore potenziamento dell’offerta residenziale dell’Ersu grazie alla sinergia con Rfi, che contiamo di ufficializzare nel mese di settembre, mentre sempre sullo stesso fronte stanno per partire i lavori di riqualificazione di altre due residenze di Annunziata e Papardo”.