Casa Sanremo Live Box, ci sarà anche la messinese Monica Laganà

La cantante si esibirà al Palafiori con un nuovo brano inedito

Monica Laganà, cantante messinese, sarà presente a Casa Sanremo Live Box. Sul palco del Palafiori, l’artista si esibirà con il brano inedito “Perfetta incomprensione”, che porta la firma di Vincenzo Capasso (autore, compositore e noto produttore musicale italiano). Gli eventi legati al Festival della Canzone italiana, che si terrà dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston, rappresentano un’occasione d’oro per la cantante, oggi cinquantenne.

Laganà, infatti, da anni è tornata sulla scena musicale locale e nazionale, con brani come “L’età che conta”, “Il mio sogno”, “Telefonami” e “Corri verso me”. A Casa Sanremo la messinese potrà crescere ancora e confrontarsi con altri artisti emergenti.

Laganà: “Sanremo è il sogno di ogni cantante”

Laganà ha affermato: “Sanremo è il sogno di ogni cantante. Partecipare a questo evento così importante è una grande emozione e mi rende orgogliosa ed entusiasta. È una grande soddisfazione per me, tutto il mio team di lavoro che ha creduto e crede ancora oggi nel mio progetto e soprattutto per tutti coloro i quali che da sempre mi sostengono e mi apprezzano. Spero di arrivare alla gente per quello che sono e di ottenere ancora grandi soddisfazioni per raggiungere grandi traguardi, mantenendo vive sempre in me le caratteristiche di umiltà e trasparenza”.