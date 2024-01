Casertana-Messina. Fumagalli: “Prestazione devastante”. Modica: “Niente errori”

Padre, Ermanno Fumagalli, e figlio, Jacopo, convocati insieme: "Contento per lui, fa sacrifici e ha capito che senza non si ottiene nulla"

CASERTA – Ex della gara Ermanno Fumagalli, che ha mantenuto la porta inviolata per la sesta volta in stagione, in conferenza stampa col figlio Jacopo, terzino della Primavera che studia Scienze Umane, per la prima volta convocato in prima squadra. I due hanno vissuto a Caserta ed è quindi stato emozionante arrivare a questo traguardo allo stadio “Pinto” per loro. Soddisfatto Giacomo Modica che riconosce come la squadra non abbia commesso errori questa volta, ma già pensa alla prossima partita. In sala stampa anche il migliore in campo Michele Emmausso, autore di una doppietta, che tiene a precisare come il risultato non sia merito soltanto suo ma del lavoro di squadra.

Fumagalli: “La vittoria per noi vitale”

Ermanno Fumagalli commenta la partita: “Potevamo chiuderla prima ma siamo riusciti a portare a casa tre punti per noi vitali. La prestazione è stata convincente, volevamo portare a casa più punti possibili e siamo riusciti a prendere l’intera posta. Godiamoci questa vittoria e da martedì si pensa al Taranto. Per noi questa partita era vitale, avevamo perso partite in casa fondamentali ed era importante fare questo risultato, mi è piaciuta la squadra e il risultato finale. Noi abbiamo fatto una prestazione bellissima al di là della partita storta o meno della Casertana, la nostra prestazione è stata devastante. Il nostro mister non guarda l’avversario e non ci schiera in base agli altri, vuole fare risultato sempre e contro chiunque”.

Sul fatto di trovarsi convocato insieme al figlio Jacopo il portiere ha aggiunto: “A Caserta ho vissuto anni bellissimi ma ora sono un dipendente del Messina. Mio figlio convocato? Non vedo l’ora di passargli lo scettro quando si sveglierà glielo darò volentieri. A parte gli scherzi qui siamo cresciuto io e la mia famiglia, siamo stati bene con città e tifosi, così il destino ha voluto che Jacopo dove è cresciuto sia stato convocato in prima squadra. Chi è padre sa cosa sto dicendo, preciso che nessuno gli ha regalato niente, non è raccomandato e sta facendo sacrifici vivendo lontano da casa e dagli amici. Sta capendo che nella vita senza sacrifici non si ottiene nulla”.

Modica: “La squadra si diverte, non guardo i risultati”

Modica dopo la quinta vittoria in stagione ha dichiarato: “Casertana fin qui aveva fatto molto bene, noi oggi siamo stati fantastici e abbiamo sbagliato poco. Forse abbiamo raccolto meno di quanto costruito. La nostra dimensione la sappiamo e siamo in linea col nostro programma, la nostra squadra in campo si diverte e oggi abbiamo fatto cose importanti e voglio spendere qualche parola per l’impegno, la dedizione e la volontà di fare la partita a Caserta. Eravamo in piena emergenza e siamo venuti qui con tre ragazzi della Primavera e son contento di quanto fatto. Io e Cangelosi siamo figli di un certo padre, al di là dei risultati facciamo un tipo di calcio ben definito. Io alla squadra ho fatto anche complimenti quando abbiamo perso o non ho detto nulla in altre occasioni in cui si è vinto. Il modulo diverso era fatto per disturbare il loro play, ma anche per una situazione di necessità per cui ho voluto mettere i tre under in campo e poi il quarto Zona a partita in corso”.

Emmausso: “Oggi portato pressione ottimale”

Emmausso ha segnato le due reti che hanno deciso il match ma ha avuto più volte la possibilità di segnare la personale tripletta: “Abbiamo approcciato la partita in maniera incredibile, penso la migliore partita fatta finora. Siamo sempre stati sul pezzo per novanta minuti. Oggi personalmente ho fatto una buonissima partita, ma senza i miei compagni non sarei andato da nessuna parte. Abbiamo un modo di approcciare e preparare le partite andando in pressione alta e oggi l’abbiamo fatto in modo ottimale e siamo contenti. Come ho detto qualche settimana fa il Messina non merita questi punti, in ogni campionato quando hai in campo i giocatori importanti si fanno sentire e oggi abbiamo dimostrato di poter dare fastidio a tutti”.

Fonte RadioAmore

