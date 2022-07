Caso Alival, il "tavolo" istituzionale torna il 19 luglio alla Conferenza delle Regioni - Tempostretto

Al centro dell'incontro capitolino ci sarà la disamina del nuovo piano industriale che il gruppo Lactalis intende attuare nei prossimi mesi

REGGIO CALABRIA – Dopo la visita pastorale nei locali aziendali Alival dell’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, monsignor Fortunato Morrone, arriva un’altra significativa novità per quanto attiene alla vertenza dei lavoratori del sito produttivo di San Gregorio (e naturalmente, sul fronte toscano, di Ponte Buggianese per quanto riguarda la provincia di Pistoia e Cinigiano per la provincia di Grosseto).

Il tavolo istituzionale è stato infatti riconvocato per le 11 di martedì 19 luglio: appuntamento in sede di Conferenza delle Regioni, per esaminare il nuovo piano industriale che il gruppo Lactalis, recita una nota diffusa alla stampa, intende attuare nei prossimi mesi.

