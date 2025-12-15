Caso Cuzzocrea, mossa a sorpresa dei legali

Stop alla richiesta di revocare il sequestro da 800 mila euro. Ecco perché. Nuovi sviluppi in vista sul caso rimborsi?

Messina – Era previsto per stamane il Riesame del provvedimento col quale la Procura ha sequestrato beni per circa 800 mila euro all’ex rettore dell’Università di Messina Salvatore Cuzzocrea.

Ma l’avvocata Elena Florio, che lo assiste insieme al collega Giorgio Perroni, ha rinunciato al vaglio del Tribunale. Non è un dietrofront, almeno a sentire il commento dei legali, che non sembrano intenzionati ad accettare il congelamento dei beni dell’ex Magnifico ed ex direttore del Dipartimento di Chimica e Farmacia di Unime, indagato per il caso rimborsi. “Stante la documentazione degli atti di indagine di cui siamo venuti in possesso solo pochi giorni fa la difesa ha dato incarico ad un consulente di parte per la disamina di quanto oggetto di contestazione. Rivolgeremo quindi al Giudice per l’udienza preliminare competente ogni ulteriore istanza”.

Nuovi sviluppi in vista?

Insomma, i legali si preparano ad approfondire il materiale che la Guardia di Finanza ha raccolto in questi mesi e in particolare quello più recente. Il sequestro da 800 mila euro, che ha riguardato anche il maneggio di Viagrande, scaturisce da accertamenti ancora tutto in corso, una sorta di ulteriore filone di indagine, che ha portato i finanzieri a nuovi approfondimenti sfociati anche in ulteriori perquisizioni, effettuati in epoca più recente. Per questo la Procura di Messina ha chiesto ed ottenuto, oltre al primo sequestro da circa un milione 600 mila euro, l’ulteriore provvedimento che ha congelato d’urgenza altri 800 mila euro.

Per oggi era stato fissato il vaglio del solo sequestro d’urgenza appunto, ma i difensori sono orientati a soprassedere su entrambe le richieste di revoca dei “sigilli”, per affidare i faldoni d’inchiesta ad un consulente che in concreto “farà le pulci” alle prove raccolte dagli investigatori.

Spada di Damocle dei domiciliari

L’8 gennaio prossimo, invece, il Tribunale del Riesame ascolterà la Procura, e i difensori, sul no del giudice per le indagini preliminari Eugenio Fiorentino alla richiesta di porre ai domiciliari Cuzzocrea.

Leggi qui: Perché Cuzzocrea non è stato arrestato