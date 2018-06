De Luca: Atm e Amam, stop alle assunzioni. Uiltrasporti: "Gravi ripercussioni"

“Nelle more di un doveroso confronto tra gli organi di vertice dell’Atm e l’Amministrazione comunale, si invita la signoria vostra a sospendere, con effetto immediato, eventuali procedure di assunzioni avviate”. E’ di appena un paio di righe la lettera che il sindaco, Cateno De Luca, ha indirizzato oggi pomeriggio al direttore generale dell’Atm, Daniele De Almagro e per conoscenza al dirigente del dipartimento servizi finanziari. Un’altra lettera, sempre di un paio di righe e dello stesso tenore, è stata inviata al direttore generale dell’Amam, Claudio Cipollini. Anche in questo caso si legge che “nelle more di un doveroso confronto con gli organismi di vertice” dell’Azienda si “invita” a “sospendere, con effetto immediato, eventuali procedure di assunzioni avviate”. Laconico il commento del primo cittadino: “Mi segnalano da più parti che ci sarebbero delle procedure di selezioni in corso per risorse umane presso Atm ed Amam. Per ora è tutto sospeso. Stop alle assunzioni”. De Luca al momento non va oltre.

Immediata la presa di posizione della Uiltrasporti: “Ogni ritardo nel reclutamento di personale autista provocherà una grave riduzione del servizio pubblico in città”. Pur comprendendo la necessità per il neo sindaco di conoscere la realtà dell’azienda, il sindacato evidenzia “con preoccupazione che sospendere o anche solo ritardare l’immissione in servizio di nuovi autisti potrebbe causare gravi ripercussioni sul servizio di trasporto pubblico con l’inevitabile riduzione di numerose linee e gravi disagi per l’utenza”. Il segretario generale della Uiltrasporti Messina, Michele Barresi va oltre: “Avevamo stigmatizzato già lo scorso mese – chiosa - i ritardi burocratici sul bando per l’assunzione dei 75 autisti interinali che avrebbero messo a rischio la prosecuzione del servizio per la mancanza di autisti. Avevamo anche responsabilmente condiviso la sospensione delle ferie per il mese di giugno per non penalizzare la cittadinanza, certi che ormai le nuove risorse sarebbero giunte entro i primi giorni di luglio. Altri ritardi adesso metteranno in ginocchio il servizio”. Il sindacato rimarca che l’Atm “ha una carenza di quasi 100 autisti e dal primo luglio a settembre l’avvio delle ferie sottrarrà giornalmente altri 40 operatori autisti con la conseguenza inevitabile della soppressione delle linee".

Pur comprendendo "la necessità dell’amministrazione di avere un quadro complessivo della situazione", la Uiltrasporti auspica "che si esca dalla precarietà e si proceda con stabilizzazione del precariato e un bando pubblico per le assunzioni. Siamo sicuri che dal confronto emergerà chiaramente l’impossibilità di sospendere la procedura in atto perché i tempi sono strettissimi e in gioco c’è il servizio pubblico. Ribadiamo la necessità urgente di essere convocati dalla nuova amministrazione sulla partecipata Atm e su tutto il programma di mobilità”.

Carmelo Caspanello