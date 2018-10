Furci. Calcinacci dal viadotto A-18, Cas consegna i lavori di somma urgenza

Furci Siculo. Sono stati consegnati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della parte sottostante del viadotto autostradale che negli scorsi giorni è stato oggetto di diversi sopralluoghi da parte dei tecnici del Consorzio per le autostrade siciliane, più volte sollecitati dal sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, a seguito dalla caduta di calcinacci lungo il sottostante viale dei Cipressi.

Erano presenti per il Cas l'ingegnere Alfonso Schepisi (nella qualità di direttore dei lavori) e il geometra Luciano Bastino (nella qualità di direttore operativo e Cse); il sindaco Matteo Francilia, insieme all'assessore Giovanni Catania e ai responsabili della la ditta aggiudicataria della somma urgenza. I lavori, che inizieranno entro un paio di giorni , consistono nella messa in sicurezza attraverso un'opera di disgaggio delle parti di copriferro ammalorate , successivo ripristino delle armature per poi procedere con la posa in opera di malta strutturale protettiva. Infine ci sarà la messa in opera di una rete a protezione della sottostante viabilità.

"Sono molto soddisfatto per la celerità dell'intervento considerato il rischio per i cittadini" ha dichiarato il sindaco di Furci Matteo Francilia. "Ho chiesto un intervento risolutivo - ha aggiunto - affinché venga risolto il problema una volta per tutte. Non si può mettere a rischio l'incolumità dei cittadini ed io mi battero' sempre per tutelarli. Domani mattina"-conclude Francilia-" firmerò un ordinanza di divieto di sosta in tutto il tratto interessato dall'intervento di messa in sicurezza , sino al completamento dei lavori".