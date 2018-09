Giardini. Sequestro parcheggio "Salluzzo", interrogazione del M5S all'Ars

“Il governo regionale si faccia carico in tempi brevi di bonificare l’area del parcheggio ‘Salluzzo’, di proprietà del Consorzio per le autostrade siciliane, che sorge nel territorio di Giardini di Naxos. Quello a cui si assiste da mesi è un pessimo spettacolo, che mina non solo l’ambiente di un territorio ad altissima vocazione turistica, ma anche la salute dei cittadini”.

A chiederlo è una interrogazione del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Ars che vede primo firmatario il deputato Luigi Sunseri. “Quel parcheggio - dicono i deputati Sunseri e De Luca - è ormai da mesi luogo di discarica abusiva. Il suo intero perimetro è, infatti, meta di deposito indiscriminato di spazzatura, materiali di risulta, rifiuti ingombranti vari, cumuli di erbacce e canneti. L’area in questione è di proprietà del Consorzio autostrade siciliane, ente pubblico regionale non economico sottoposto al controllo della Regione siciliana.

L'inquinamento lì sarebbe tale da aver costretto le forze dell’ordine a porre l’area sotto sequestro e lo stesso sindaco a chiudere l’area limitrofa per motivi di sicurezza. A questo punto - sottolineano i deputati - chiediamo al governo Musumeci quali azioni intenda intraprendere per far sì che il l’area in questione diventi fruibile e utilizzabile come area di sosta e non come luogo di discarica, ed entro quali tempi intende procedere alla bonifica del sito”.