Centrosinistra, ora tocca al Pd: ipotesi Maria Flavia Timbro

Dopo le lacerazioni nei Dem e la rinuncia di Todaro, prende piede l'idea della vicesegretaria come candidata sindaca di Messina

MESSINA – Dopo la rinuncia di Paolo Todaro, occhi puntati sul Partito democratico. E spunta l’ipotesi di candidare l’ex deputata Maria Flavia Timbro. Tocca al Pd infatti proporre un nome come candidato sindaco del centrosinistra a Messina. Oggi il tavolo regionale della coalizione progressista a Palermo ha certificato che gli equilibri erano mutati. I Dem hanno rischiato di frantumarsi per il conflitto fra l’area attorno al segretario Armando Hyerace (nella foto con Timbro) e quella rappresentata dal consigliere comunale Alessandro Russo, sostenuto dal deputato regionale Calogero Leanza.

Una turbolenta Direzione provinciale ha preso atto che l’unica strada era quella di proporre un nome unitario. E nel gioco dei reciproci veti sui consiglieri Alessandro Russo e Antonella Russo, quest’ultima gradita alla maggioranza del partito, aumentano le percentuali che possa essere la vicesegretaria provinciale Timbro ad affrontare la difficile sfida contro le corazzate di Basile/De Luca e Scurria/centrodestra.

Da valutare pure il ruolo nella squadra della senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, la cui forza politica è rappresentata al tavolo dalla Casa riformista. Ma ora la priorità, nella coalizione, è fare in fretta.

