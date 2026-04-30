Messina. Ammesse tutte le liste collegate a Basile. Siracusano: “Elezioni falsate”

Esulta il sindaco uscente: "Respinti i tentativi di condizionare e bloccare la nostra partecipazione alla competizione elettorale"

MESSINA – Via libera alle 15 liste riconducibili a Federico Basile – così come a tutte le altre liste collegate agli altri candidati sindaco – da parte della commissione elettorale chiamata a verificare la regolarità della documentazione presentata. C’era grande attesa dopo le polemiche sollevate dal centrodestra.

“La Commissione elettorale – ha commentato Federico Basile – ha ammesso tutte le liste di Sud Chiama Nord: 15 su 15 al consiglio comunale e 61 su 61 alle circoscrizioni. Un risultato che vale doppio, soprattutto alla luce dei tentativi di condizionare e bloccare la nostra partecipazione alla competizione elettorale. Tentativi respinti dai fatti. Dalla correttezza del nostro operato”.

“Adesso – ha aggiunto Basile – possiamo proseguire, ancora più determinati, il cammino verso le elezioni amministrative. Un ringraziamento alla Commissione elettorale per il lavoro svolto con rigore e senso delle istituzioni”.

Siracusano: “Anche noi avremmo potuto presentare decine di liste”

“La commissione elettorale – ha tuonato Matilde Siracusano – si assume una responsabilità senza precedenti. Le elezioni così vengono falsate, con l’assurda logica seguita da De Luca, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Pd, e tutti gli altri partiti presenti all’Ars avrebbero potuto presentare decine e decine di liste collegate. Altro che mille candidati… Non lo abbiamo fatto per una semplice ragione, perché non si può fare!”.

“Dal punto di vista normativo – ha aggiunto la sottosegretaria – è ormai assodato che esista un parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana secondo cui non è possibile presentare liste senza la regolare raccolta delle firme. Un movimento politico rappresentato all’Assemblea regionale siciliana può beneficiare dell’esenzione per una sola lista, non per una molteplicità di liste che riproducono al loro interno il medesimo simbolo di riferimento. Quanto avvenuto rappresenta un precedente gravissimo, destinato a generare confusione non solo a livello locale ma anche nazionale”.

“Da oggi, qualsiasi partito o movimento presente nelle assemblee legislative – ha proseguito Siracusano – potrebbe ritenersi autorizzato a presentare un numero indefinito di liste collegate, eludendo di fatto le regole sulla raccolta delle firme. Si tratta di un’operazione inaccettabile, un vero e proprio azzardo, che rischia di produrre effetti pesanti sulla regolarità del voto. I cittadini messinesi potrebbero trovarsi a votare tra poche settimane in un quadro viziato da evidenti anomalie, con il concreto pericolo che le elezioni vengano successivamente invalidate a seguito di scontati ricorsi”.

De Luca: “Affermazioni gravissime, denunceremo”

“Le dichiarazioni dell’onorevole Matilde Siracusano sono di una gravità inaudita – ha replicato il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca -. Afferma infatti l’esistenza di un presunto parere dell’ufficio legale della Regione Siciliana che impedirebbe l’ammissione delle liste di Sud Chiama Nord per assenza di firme. Un’affermazione che, se non supportata da atti ufficiali, rappresenta un tentativo evidente di condizionare e inquinare il procedimento elettorale”.

“Non siamo davanti a una semplice opinione politica, ma a parole che rischiano di incidere su un procedimento amministrativo delicato e regolato da norme precise. Per questo motivo – prosegue De Luca – procederemo immediatamente con esposti all’autorità giudiziaria per verificare eventuali responsabilità legate al tentativo di alterare il corretto svolgimento della competizione elettorale”.

“In parallelo – aggiunge De Luca – sarà formalizzata una querela nei confronti della sottosegretaria Siracusano per le affermazioni rese, che riteniamo gravemente lesive e potenzialmente idonee a creare disinformazione e turbativa. Arrivati a questo punto è necessario che l’autorità giudiziaria acquisisca tutti gli atti e faccia piena luce su quanto accaduto. Chi ha tentato di giocare sporco in questa fase dovrà risponderne fino in fondo”.

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