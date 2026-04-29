Caso liste, Scurria: “Parere regionale ancora non trasmesso, chiedo alla Procura il sequestro”

Denuncia il candidato del centrodestra a Messina: "Rischio inquinamento per il procedimento elettorale. Ho dato mandato a un legale"

MESSINA -“Nonostante formale richiesta alla prefetta di Messina, ancora non risulta trasmesso o acquisito il parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana. Parere relativo alla presentazione senza firme delle liste a sostegno del candidato Federico Basile. Il dirigente generale che ha chiesto il parere sostiene che il documento non sarebbe ostensibile”. Lo dichiara Marcello Scurria.

Per il candidato del centrodestra, “tutto questo è inaccettabile e potrebbe inquinare il procedimento elettorale. Ho dato mandato a un legale per chiedere alla Procura della Repubblica di Palermo di sequestrare immediatamente il parere. Nello stesso tempo ho sollecitato la prefetta di Messina (Cosima Di Stani, n.d.r.) a richiedere e acquisire il parere. In gioco ci sono la democrazia e il rispetto delle regole”.

Il caso delle mancate firme a Messina

Ricordiamo che, per il candidato del centrodestra, 14 su 15 liste di Sud chiama Nord, a favore di Federico Basile, sono fuori legge. Dovrebbero essere escluse perché, per presentarsi alle elezioni amministrative, sarebbe necessaria la raccolta delle firme. E il riferimento nel simbolo al partito di Cateno De Luca non le esenta dalle firme.

Al contrario, prima della nuova presa di posizione di stamattina da parte Scurria, così Cateno De Luca in diretta Facebook: ““Noi abbiamo ragione ma se ci sarà una ricusazione da parte della Commissione elettorale siamo pronti a raccogliere le firme entro 48 ore. Siamo pronti a raccogliere 10mila firme”.

Articoli correlati