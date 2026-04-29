Scurria: “Sulle 15 liste senza firme c’è un nuovo parere, la Prefettura lo acquisisca. Farò reclamo”

Il candidato sindaco del centrodestra parla di azzardo democratico da parte di Sud chiama Nord. Continua il caso elettorale a Messina

MESSINA – Non si placa il caso liste e firme. Nuovo parere dell’Ufficio legale e legislativo della Regione siciliana sulla vicenda che investe le 15 liste di Sud chiama Nord a Messina. A divulgare la notizia il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria che ha sollevato il caso. “Ma non conosco il contenuto del parere. Presumo che sia di segno opposto al precedente. Ora chiederò alla Prefettura di acquisirlo e farò formale reclamo alla Commissione elettorale”.

Ricordiamo che, per il candidato, 14 su 15 liste di Sud chiama Nord, a favore di Federico Basile, sono fuori legge. Dovrebbero essere escluse perché, per presentarsi alle elezioni amministrative, sarebbe necessaria la raccolta delle firme. E il riferimento nel simbolo al partito di Cateno De Luca non le esenta dalle firme.

“Il parere dell’Ufficio legale non è ancora arrivato alla Commissione elettorale a Messina”

Questo il contenuto della conferenza stampa di Scurria: “Ci risulta un parere dell’Ufficio legislativo regionale su richiesta dell’assessorato e che non è ancora arrivato alla Commissione elettorale di Messina. Riteniamo plausibile che questo parere sia contrario rispetto al primo rilasciato dall’assessorato regionale. E in ogni caso è incredibile che un atto da cui può dipendere la regolarità delle elezioni, e il futuro dell’intera città, non sia stato sottoposto alle valutazioni di chi deve ammettere le liste nel contesto di una così importante competizione elettorale. Noi continuiamo a ritenere che le elezioni non possano e non debbano essere viziate da azzardi o possibili irregolarità per il bene della città. Chiedo alla prefetta di Messina di acquisire il parere dell’Ufficio legale regionale affinché tutto si svolga nel rispetto della legge”.

“Le elezioni a Messina messe in pericolo da chi compie azzardi democratici”

“Il parere contraddice quello del dirigente Corso e andava trasmesso alle Prefetture? Lo posso ipotizzare. La Prefettura di Palermo ha chiesto chiarimenti. C’è il tema della confondibilità delle liste. Tema sollevato dallo stesso dirigente regionale nella nota alle Prefetture. Le elezioni non vanno messe in pericolo da chi compie degli azzardi. E Chi ha fatto l’azzardo non faccia la vittima. Ora a decidere sarà la Commissione. Lo ribadisco: presumo che il nuovo parere sia discordante rispetto a quello del dirigente Corso. E non capisco perché non sia stato trasmesso. Cateno De Luca annuncia che raccoglierà le firme entro 48 ore? Non mi interessa normalmente quello che dice De Luca. Scopro che è un novello giurista. Io faccio l’avvocato da 40 anni. I problemi dovrebbero risolverli il candidato sindaco, che si chiama Federico Basile. Ma a Messina il candidato sindaco si chiama Basile e si legge De Luca. E anche questa è un’anomalia”, afferma Scurria.

In particolare, il candidato del centrodestra ha sottolineato in conferenza stampa: “Ero a conoscenza di questo parere, che è stato chiesto dall’assessorato regionale agli Enti locali. E che deve essere trasmesso alle Commissioni elettorali e ai prefetti dell’isola dove si svolgono le elezioni al pari di tutti gli altri pareri trasmessi da marzo ad oggi. Il tutto in modo da consentire alle Commissioni di avere tutte le interpretazioni a disposizione. Se l’Ufficio legislativo, massimo organo della Regione siciliana nel campo delle norme, avesse confermato il precedente parere (quello favorevole a Sud chiama Nord in termini di non raccolta delle firme, n.d.r.), il dirigente sarebbe venuto in elicottero a portarlo. Non capisco perché ancora stamattina non sia stato trasmesso. O se è stato trasmesso ne prenderò atto. L’unica che non può pagare le conseguenze dell’azzardo è la città di Messina. Il gioco è democratico e si deve giocare ad armi pari, senza trucchi”.

De Luca: “Pronti alla raccolta delle 10mila firme di ScN in 48 ore”

Al contrario, prima della nuova presa di posizione di Scurria, così Cateno De Luca in diretta Facebook: ““Noi abbiamo ragione ma se ci sarà una ricusazione da parte della Commissione elettorale siamo pronti a raccogliere le firme entro 48 ore. Prevedo un intervento di Schifani da Palermo prima che la Commissione si pronunci. Siamo pronti a raccogliere 10mila firme”.

E ha continuato: “La norma parla di più liste. Nessuna sottoscrizione è richiesta per partiti o gruppi politici costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana in gruppi parlamentari. O che nel’ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. Questo è il caso di Messina: lista civica con affiancamento del simbolo di Sud chiama Nord. In tale ipotesi, le liste dei candidati saranno sottoscritte e rappresentate dai rappresentante regionale del partito o gruppo politico. Il quesito, per le 15 liste al Consiglio comunale e 50 alle Circoscrizioni, è stato posto il 13 marzo all’assessorato regionale alle Autonomie locali. E il dirigente e funzionario direttivo hanno risposto già tre giorni dopo con chiarezza a nostro favore. Poi l’assessorato ha inviato il parere a tutte le Prefetture”.

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