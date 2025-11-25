Il caso alla Manzoni. “Il ragazzino ha un disturbo autistico grave, il provvedimento va annullato”

Messina. Lo dice l'ex garante per l'infanzia, lo psicologo Fabio Costantino

MESSINA – La vicenda del ragazzino autistico sospeso alla scuola media Manzoni ha immediatamente coinvolto le autorità di tutela. La famiglia, attraverso l’ex garante per l’Infanzia Fabio Costantino, ha chiesto il sostegno e l’intervento della garante comunale per le disabilità, Tiziana De Maria. L’obiettivo è quello di far valutare l’equità e l’efficacia del provvedimento disciplinare in relazione alla disabilità certificata dell’alunno.

Il contenzioso sembra destinato a non esaurirsi. I genitori, sostenendo l’ingiustizia della decisione, hanno già preannunciato la volontà di investire della vicenda il provveditore e di presentare una denuncia formale in Procura. Il caso è ora all’attenzione dell’Ufficio scolastico provinciale e si prevede il coinvolgimento delle associazioni attive nella difesa dei diritti dei minori con disabilità.

Costantino: “Il ragazzino ha un disturbo autistico grave. Mi auguro che venga sospeso il provvedimento”

Lo psicologo Fabio Costantino non ha dubbi: “Si tratta di una condizione certificata dall’Inps come gravità comma tre. Il ragazzino è seguito da ben quattro figure. Così come la ragazzina che ha subito questo gesto va aiutata, e supportata in ogni aspetto, va pure precisato che si tratta di un alunno con un disturbo austico grave. E che quindi non è in condizione di comprendere il gesto e la successiva punizione, con le finalità indicato dal Consiglio. Mi auguro che ora ci sia una mediazione, con l’intervento della garante De Maria, e che il provvedimento venga sospeso”.