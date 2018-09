Risanamento, FdI: "Servono atti concreti e forte senso di responsabilità"

“Il risanamento è un tema su cui Fratelli d’Italia si è esposta già mesi fa, durante le visite in città dell’onorevole Giorgia Meloni, volutamente accompagnata a visitare le zone degradate di Messina. E da lì, è stato argomento di primo piano nella politica regionale della maggioranza: dapprima con il voto dell’Aula che ha consentito lo stanziamento dei fondi per la nascita dell’Agenzia, e poi con l’intervento del presidente Nello Musumeci con la dichiarazione dello stato di emergenza".

A rimarcarlo sono sono le deputate regionale e nazionale Elvira Amata ed Ella Bucalo, al termine della riunione che il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha tenuto con i parlamentari messinesi.

All'incontro, che ha avuto luogo a Palazzo Zanca "si è giunti con una forte e condivisa preoccupazione - spiegano Amata e Bucalo - determinata dalle possibili dimissioni del sindaco. Riteniamo essenziale che questo audace progetto di rinascita della città non subisca battute d’arresto. FdI a Roma e Palermo sta fornendo il massimo sostegno possibile ad un’operazione complessa e articolata come quella dello sbaraccamento e siamo consapevoli che per ottenere un risultato definitivo sia essenziale che ciascuno faccia la sua parte. Un richiamo al senso di responsabilità è doveroso”.

Ad avviso delle due parlamentari "è fondamentale ridurre al minino i tempi di attuazione, l’unità d’intenti, in questo caso potrà fare la differenza. Messina ha bisogno non solo di solidarietà, ma soprattutto di sostegno e atti concreti. Lavoriamo uniti per il bene della città”.