Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Immobili in vendita a Taormina, Messina, Venetico, S. Domenica Vittoria, Itala, Nizza di Sicilia, Graniti, Giardini Naxos e Torregrotta

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Lunedì 9 febbraio 2026

TRIBUNALE DI MESSINA

RGF 1/2023. In Taormina (ME), Contrada Pietraperciata, località Trappitello – Lotto UNICO: Compendio aziendale così composto: A) Fabbricato aziendale destinato ad agriturismo, corte di pertinenza, parcheggi e terreni;. B) Abitazione/ Villa con più corpi per la quale la ditta è usufruttuaria per intero;. C) Appartamento padronale per la quale la ditta è usufruttuaria per la quota del 7/24;. D) Terreni relativamente alle quote di proprietà e diritti parziali della ditta;. E) Beni mobili aziendali e attrezzature compreso il valore di avviamento. PREZZO BASE Euro 300.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/04/2026 ore 09:30 presso studio del Liquidatore sito in Messina, Via Trento n. 15/D nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauctionit. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Nulli Daniela 0902922072, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RG 5167/2020. In Messina (ME), Via Tarantonio – Lotto UNICO: Garage di sup. lorda 30,73 mq. Intorno ad esso si sviluppa una porzione di terreno di circa 101,00 mq più abitazione di tipo civile composto da ingresso/disimpegno, tre camere da letto, un bagno ed una cucina con accesso direttamente all’esterno. PREZZO BASE Euro 65.517,65. Offerta minima Euro 49.138,23. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/04/2026 ore 10:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Maffei n. 5 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.I. Dott. Miraglia Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 17/2023. In Venetico (ME), Via Nazionale nn. 138-140-142 (ex via Nazionale n.130) – Lotto UNICO: Piena proprietà, Locale Commerciale con annesso deposito, superfici da visura catastale: C/1 (negozio) 61 mq; C/2 (deposito) 442 mq,. Superfici da rilievo: area esposizione e vendita 447 mq; deposito e servizi 61 mq. Si tratta di un immobile ad uso commerciale, posto al piano terra di un fabbricato a due elevazioni f.t. senza ascensore. PREZZO BASE Euro 218.360,00. Offerta minima Euro 163.770,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 21/04/2026 ore 12:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Trento n. 15 D. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Nulli Daniela 0902922072, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 18/2024. In Santa Domenica Vittoria (ME), Via Libertà 336 – Lotto 1: Piena proprietà dell’immobile commerciale piano terra. Si tratta di locale adibito a “bar” composto da: ampio salone bar con retro laboratorio (frutto dell’annessione di un vano a nord-ovest del limitrofo e confinante immobile abitazione del lotto 2) con annesso spogliatoio e WC; piccolo ambiente retro bar; Wc e antibagno, consistenza 90 mq, rendita 1.399,08 Euro. PREZZO BASE Euro 10.823,40. Offerta minima Euro 8.117,55. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Santa Domenica Vittoria (ME), Via Libertà 334 – Lotto 2: Piena proprietà dell’appartamento piano terra facente parte di edificio a tre elevazioni fuori terra oltre piano seminterrato che si sviluppa con geometria rettangolare irregolare con corridoio in direzione est-ovest di collegamento ai vani. Lo stesso si compone di ingresso/corridoio, n.1 studiolo, n.1 più ampio studio, vano soggiorno, vano letto, cucina e WC oltre balcone di pertinenza a livello sul prospetto est. PREZZO BASE Euro 52.065,00. Offerta minima Euro 39.048,75. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 05/05/2026 ore 16:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Mazzeo Domenico 090718399, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 20/2025. In Messina (ME), Via Aristotele pal. 32 F (ex via 38/B) zona Gazzi Fucile – Lotto 1: Piena proprietà dell’appartamento piano terra facente parte di edificio a 4 elevazioni f.t., edificato dall’Istituto Autonomo Case Popolari nel 1968. Situato al piano rialzato è costituito: da vano di ingresso, cucina, soggiorno e un vano ripostiglio, collegato ad un corridoio che disimpegna n. tre camere ed il vano WC., vani 6.5, superficie catastale mq 121 (totale escluse aree scoperte mq 110). PREZZO BASE Euro 69.000,00. Offerta minima Euro 51.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 06/05/2026 ore 16:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Dott. Mazzeo Domenico 090718399, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 23/1983. In Itala (ME), C.DA S.BIAGIO – VERNIA – Lotto 1: piena proprietà di TERRENO (lettera A della perizia). In NCT del Comune di Itala al fg. (1)7 p.lla 674; fg. 8 p.lla 417, p.lla 231; fg. 9 p.lla 759; fg. 7 p.lla 106, p.lla 107 e p.lla 787. PREZZO BASE Euro 8.900,00. Offerta minima Euro 6.675,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Itala (ME), VIA ARIELLA 2 – Lotto 2: piena proprietà di MAGAZZINO (lettera B della perizia). PREZZO BASE Euro 4.500,00. Offerta minima Euro 3.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Alì (ME), C.DA IUNCARI – Lotto 3: piena proprietà di FONDO IN ALI’ SUPERIORE C.DA IUNCARI (lettera C della perizia) In NCT al fg. 7 p.lla 27, 28, 54, 55, 56, 57, 58 e 104. PREZZO BASE Euro 13.100,00. Offerta minima Euro 9.825,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Alì (ME), C.DA IUNCARI – Lotto 4: piena proprietà di FONDO (lettera D della perizia) In NCT al fg. 7 p.lle 22, 23 e 24. Trovasi in posizione elevata rispetto alla strada Itala-Alì confinante col primo gruppo di particelle (27 e 28) del fondo di cui al precedente punto. Ricade in zona agricola, ed in Catasto esso è costituito da: p.lla 22 (seminativo di mq 2.230); p.lla 23 (pascolo di mq 670); p.lla 24 (castagneto da frutto di mq 310). PREZZO BASE Euro 1.300,00. Offerta minima Euro 975,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Alì (ME), Alì e Itala – Lotto 5: piena proprietà di FONDO IN ITALA ED ALI’ CONTRADA IUNCARI (lettera E della perizia). Trattasi di diversi appezzamenti di terreno sia nel Comune di Itala che in quello di Alì, in zone agricole dei rispettivi P.R.G. PREZZO BASE Euro 51.100,00. Offerta minima Euro 38.325,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Itala (ME), C.DA PETRA BIANCA – Lotto 6: piena proprietà di TERRENO (lettera H della perizia) In catasto fg. 7 p.lla 348. Trattasi di fondo in catasto castagneto da frutto con superficie di mq 500, terrazzato e con alberi di castagno. Il terreno ricade in zona E-Agricola. PREZZO BASE Euro 300,00. Offerta minima Euro 225,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Alì (ME), C.DA IUNCARI – Lotto 7: piena proprietà TERRENO (lettera I della perizia di stima). In NCT del Comune di Alì al fg. 8 p.lla 39. Il fondo fg. 8 p.lla 39 in catasto castagneto da frutto di mq 3.120 e ricade in zona agricola. PREZZO BASE Euro 1.600,00. Offerta minima Euro 1.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Itala (ME), VIA MULINELLO N. 24, 26 e 28 – Lotto 8: un mezzo di proprietà di CASA (lettera M della perizia). In NCEU al fg.9 p.lla 754. In catasto l’immobile risulta in categoria A/6 (abitazioni di tipo rurale) con consistenza 3,5 vani e sui luoghi è costituito da una vetusta casa a due elevazioni fuori terra con struttura portante in muratura di pietrame in condizioni di rudere, in quanto mancante di alcune parti di copertura e di alcuni solai. La superficie della casa è di mq 51 (catastali) per piano (due elevazioni). PREZZO BASE Euro 10.000,00. Offerta minima Euro 7.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Scaletta Zanclea (ME), FRAZ. GUIDOMANDRI C.DA PAGLIARUCA O SANTA CROCE – Lotto 9: piena proprietà di TERRENO (lettera A della perizia) In Catasto fg.2 p.lle 782 e 676. Trattasi di fondo della complessiva estensione di mq 4.390, di cui mq 2510 appartengono alla p.lla 782 con qualità uliveto, mentre per mq 1.880 si estende la p.lla 676 con qualità fico india. Il fondo è raggiungibile dalla strada Itala marina – Guidomandri marina –Contrada San Nicolò (v. foto n. 12). La zona è agricola. PREZZO BASE Euro 4.400,00. Offerta minima Euro 3.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Scaletta Zanclea (ME), FRAZ. GUIDOMANDRI C.DA SCOPPOLEO O SANTA CROCE – Lotto 10: piena proprietà di TERRENO (lettera B della perizia). In catasto fg.2 p.lle 809, 810, 422 e 489. In catasto il fondo al fg. 2 è caratterizzato da: – p.lla 809 fico india superficie mq 280; – p.lla 810 fico india superficie mq 90; – p.lla 422 seminativo erborato superficie mq 2.740; – p.lla 489 uliveto superficie mq 2.500. Il fondo è raggiungibile dalla strada Itala marina – Guidomandri marina – Contrada San Nicolò (v. foto n. 12). La zona è agricola. PREZZO BASE Euro 5.300,00. Offerta minima Euro 3.975,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Itala (ME), C.DA RUGGIO – Lotto 11: piena proprietà di TERRENO (lettera C della perizia) In catasto fg.12 p.lla 84 e 68. Detto terreno, ubicato in zona E – Agricola, al confine con la strada provinciale Itala Marina – Itala, prima di affrontare la stradella pedonale per Badia, risulta terrazzato con agrumeto poco curato, mentre più in alto presenta alberi forestali (v. foto n. 13). Esso, al fg. 12, è costituito da: p.lla 84 qualità agrumeto superficie mq 530; p.lla 68 qualità pascolo superficie mq 1.948. PREZZO BASE Euro 3.100,00. Offerta minima Euro 2.325,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Itala (ME), C.DA STIGLIO – Lotto 12: piena proprietà di TERRENO (lettera D della perizia) In Catasto fg. 12 p.lle 537, 538, 539 e 540. Detto terreno, elevato a circa 400 m s.l.m., trovasi nella zona – E- Agricola nel P.R.G. Di esso è visibile parzialmente un vigneto incolto 14 (v. foto n. 14). Esso, al fg. 12, è costituito da: p.lla 537 qualità seminativo arborato superficie mq 920; p.lla 538 qualità pascolo superficie mq 450; p.lla 539 fabbricato rurale superficie mq 30; p.lla 540 seminativo arborato mq 530. PREZZO BASE Euro 1.800,00. Offerta minima Euro 1.350,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Itala (ME), VIA CHIUSA – Lotto 13: piena proprietà di CASA A PIANO TERRA (lettera E della perizia) In Catasto fg. 11 p.lla 1148. Trattasi di immobile adibito a posto macchina, munito di saracinesca metallica (v. foto n. 15). La struttura portante del piccolo fabbricato è in muratura di notevole spessore. PREZZO BASE Euro 15.000,00. Offerta minima Euro 11.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Itala (ME), FRAZ. CROCE VIA GALEONI – Lotto 14: piena proprietà di CASETTA (lettera F della perizia). In Catasto fg. 11 p.lla 1159. Stato di conservazione e manutenzione superiore rispetto alle altre case di più a nord, oltre che nelle facciate anche nella qualità di infissi più recenti in alluminio anodizzato. Si attribuisce anche quota di terreno antistante pari a circa mq 24 occupata da piccolo ripostiglio esterno e quota della terrazza. PREZZO BASE Euro 30.000,00. Offerta minima Euro 22.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Itala (ME), VIA S. LUCIA – Lotto 15: piena proprietà di FABBRICATO CONSISTENTE IN UN VANO A PIANO TERRA E DUE VANI AL PRIMO PIANO (lettera G della perizia) In Catasto fg. 11 p.lla 1059. Trattasi di una vetusta casa, oggi difficilmente accessibile per le condizioni di abbandono dello spazio antistante; il fabbricato, che appare in scadenti condizioni di manutenzione è seminascosto da più recente fabbricato di terzi, che ne lascia libera solo una piccola parte della facciata. PREZZO BASE Euro 24.000,00. Offerta minima Euro 18.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Itala (ME), C.DA ARGENTIERA O STIGLIO – Lotto 16: piena proprietà di TERRENO (lettera H della perizia). In Catasto fg. 12 p.lla 602 e fg. 14 p.lla 355. Il fondo si compone di: fg. 12 p.lla 602 qualità mandorleto con superficie mq 1.520; fg. 14 p.lla 355 qualità querceto di mq 1.040. Entrambe le particelle si trovano in zona E-Agricola. PREZZO BASE Euro 1.800,00. Offerta minima Euro 1.350,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Itala (ME), Itala – Lotto 17: piena proprietà di TERRENO IN ITALA (lettera I della perizia). In Catasto fg. 12 p.lla 276. Il terreno è terrazzato con folta vegetazione, costituita, tra l’altro da limoneto ed uliveto, non curati. La parte più elevata del terreno è confinante con un lavatoio pubblico in quanto espropriato dal Comune (v. foto n. 19). Il fondo è munito di vasca di raccolta delle acque provenienti dagli scoli della fontana pubblica della citata piazza. PREZZO BASE Euro 2.300,00. Offerta minima Euro 1.725,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Itala (ME), FRAZ. CROCE VIA S. LUCIA – Lotto 18: piena proprietà di CASETTA DI VECCHIA COSTRUZIONE CON ANNESSO PICCOLISSIMO TRATTO DI TERRENO (lettera L della perizia di stima). In Catasto fg. 11 p.lla 1246. Trattasi di una vetusta casa, oggi difficilmente accessibile per le condizioni di abbandono dello spazio antistante. La superficie lorda, deducibile dall’estratto di mappa catastale è di circa mq 28 per ciascuna delle due elevazioni, oltre terreno antistante della superficie di mq 24 (v. foto n. 20). PREZZO BASE Euro 18.000,00. Offerta minima Euro 13.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Itala (ME), FRAZ. CROCE, VIA S. LUCIA – Lotto 19: piena proprietà di FABBRICATO (lettera M della perizia) In Catasto fg. 11 p.lla 1159 subalterno 2. Stato di conservazione e manutenzione superiore rispetto alle altre case di più a nord, oltre che nelle facciate anche nella qualità di infissi più recenti in alluminio anodizzato. Si attribuisce inoltre a detto immobile anche quota di terreno antistante, pari a circa mq 36 occupata da ripostiglio esterno e quota della terrazza. PREZZO BASE Euro 30.000,00. Offerta minima Euro 22.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Itala (ME), C.DA PIANURI – Lotto 20: piena proprietà di TERRENO (lettera N della perizia) In Catasto fg. 11 p.lla 914. Trattasi di terreno in posizione interna rispetto alla strada provinciale, esso è costituito da: – fg. 11 p.lla 914 qualità vigneto della superficie di mq 1.770. Trovasi in zona E – agricola. PREZZO BASE Euro 2.800,00. Offerta minima Euro 2.100,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 29/04/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Gabrielemaria 3493744315, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 37/2025. In Messina (ME), Via Ernesto Cianciolo 42 – Lotto 1: PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 79,00 mq, posto al piano primo scala A di un fabbricato facente parte del condominio Albachiara e composto da un ingresso-soggiorno con angolo cottura, una camera doppia, una camera singola, un servizio igienico, un ripostiglio, oltre un balcone a livello. PREZZO BASE Euro 64.830,00. Offerta minima Euro 48.622,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 22/04/2026 ore 10:00 tramite la piattaformawww.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Arlotta Salvatore 0902932021, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 47/2024. In Messina (ME), via Pace, isolato Villa Quiete – Lotto UNICO: piena proprietà per la quota di 1000/1000 dell’appartamento a civile abitazione -tipo economico e popolare. L’appartamento è composto da un soggiorno, una cucina, un w.c., un disimpegno, una camera da letto per ragazzi, una camera da letto con cabina armadio. PREZZO BASE Euro 30.967,73. Offerta minima Euro 23.225,79. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 16/04/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Versaci Maria Rosa 3495844938, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 66/2023. In Messina (ME), Piazza Castello, Villaggio Gesso – Lotto UNICO: Unità imm.re a P. sem. (in catasto P. T.), composta da 2 camere da letto, soggiorno con a.c., w.c. e ampio ripostiglio, oltre 5 vani su corte esterna di pertinenza, abusivi e da demolire; mq. lordi complessivi 307 circa. Stato dei luoghi difforme dalla planimetria catastale; immobile difforme urbanisticamente e catastalmente rispetto alla L.E. n. 3264/75 che prevedeva la realizzazione di deposito – cantina e non prevedeva costruzioni sulla corte a livello. Dall’Ape allegato alla CTU in classe C. PREZZO BASE Euro 43.805,81. Offerta minima Euro 32.854,36. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 14/04/2026 ore 09:15 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio PENNA ADELE 090344892, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 82/2025. In Messina (ME), Via Ducezio 14 – Lotto UNICO: Diritto di piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento al piano quarto di un edificio pluripiano, composta da vari vani prospicienti e provvista delle dotazioni impiantistiche tipiche delle civili abitazioni. Per la completa descrizione dell’unità immobiliare si rimanda all’allegata perizia; per l’identificazione catastale del lotto, si rimanda ai documenti allegati alla perizia-. PREZZO BASE Euro 169.000,00. Offerta minima Euro 126.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 28/04/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Bombara Basile Daniele 090662828, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 90/2021. In Messina (ME), via Vecchia Nazionale, Mili Marina – Lotto 3: Appartamento per civile abitazione, posto al piano secondo e terzo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra della superficie commerciale di mq 84,45. PREZZO BASE Euro 61.484,00. Offerta minima Euro 46.113,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Roccalumera (ME), via Luigi Mazzullo, 18 – Lotto 5: cantina della superficie di mq 13,00. Immobile al piano primo sottostrada di circa mq 13, avente accesso dalla scala condominiale. PREZZO BASE Euro 2.500,00. Offerta minima Euro 1.875,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 21/04/2026 ore 10:30 presso studio professionale in Messina in Via Nino Bixio n. 144. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Urzì Gaetano 0907382759, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 93/2018. In Nizza di Sicilia (ME), Corso Umberto I 328 – Lotto UNICO: proprietà per la quota di 1/1 di una casa signorile della superficie commerciale di mq. 234, composta da un fabbricato a tre elevazioni fuori terra comunicanti con una scala interna. PREZZO BASE Euro 134.257,49. Offerta minima Euro 100.693,12. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 07/05/2026 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina, Viale Giostra n. 43 is. 487 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Filocamo Santina Roberta 3492197925, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 127/2020. In Messina (ME), Via Palermo 245 – Lotto UNICO: negozio (panificio) della superficie commerciale di 95,00 mq, così composto: due vani, uno più piccolo di circa 30 mq destinato alla vendita al dettaglio e in piccola parte alla consumazione in loco dei prodotti, uno più grande di circa 50 mq destinato alla preparazione ed alla cottura dei prodotti, da un piccolo wc con anti/wc, infine è presente una chiostrina (chiusa a vetri in copertura) utilizzata come passaggio di collegamento tra il laboratorio e il locale w.c. PREZZO BASE Euro 75.300,00. Offerta minima Euro 56.475,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 09/04/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Versaci Maria Rosa 3495844938, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 144/2016. In Messina (ME), Via Cherubini, Rione Provinciale 40 – Lotto UNICO: immobile semindipendente mq 86 sup. catastale, mq 102,50 sup. commerciale, composto da tre camere, bagno, cucina e cortiletto esterno, oltre sgabuzzino esterno. PREZZO BASE Euro 30.000,00. Offerta minima Euro 22.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 15/04/2026 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, in Via Francesco Todaro n. 11. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Mastroeni Massimo 090713789, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 149/2024. In Messina (ME), Via Antonio Maria Jaci 32 – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un appartamento piano terra, composto da due vani, cucina, w.c., disimpegno, chiostrina e corte esterna con annesso vano autoclave. Superficie catastale di mq 99. PREZZO BASE Euro 53.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 08/04/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Parisi Alessia 3459436131, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 164/2023. In Messina (ME), Via Nazionale 118, Villaggio Giampilieri Marina – Lotto UNICO: Ufficio ubicato a piano terra rialzato, composto da ingresso, due vani non finestrati e altro ampio vano finestrato dal quale si accede al w.c.; superficie commerciale totale mq. 95 circa. Occupato da terzi. Autorizzato dal G.E. contratto di precario oneroso con durata collegata all’evento vendita con aggiudicazione. Alla consulenza tecnica d’ufficio è stato allegato Attestato di Prestazione Energetica in cui l’immobile risulta in classe E. PREZZO BASE Euro 59.915,00. Offerta minima Euro 44.936,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 15/04/2026 ore 10:15 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 165/2016. In Graniti (ME), Via Misericordia – Lotto 1: appartamento composto da tre vani oltre accessori, posto al piano primo per una superficie commerciale di 94,84 mq. con annessa terrazza posta al piano terzo di circa mq 35. PREZZO BASE Euro 27.064,85. Offerta minima Euro 20.298,63. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 21/04/2026 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via d’Amore, 4, c/o Associazione Creven. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Bicchieri Antonio 3403531356, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti:www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 187/2022. In Messina (ME), Giostra Ritiro 98121 – Lotto UNICO: Terreno e area urbana ricadenti nel Piano di Risanamento, ambito “B” Giostra Ritiro, in zona Brb 1 – zona di recupero urbanistico ed edilizio – di complessivi mq. 387 circa, in pessime condizioni manutentive; con ingresso da Via Palermo attraverso terreno del condominio Ariston Park (part. 1184). PREZZO BASE Euro 70.312,50. Offerta minima Euro 52.734,38. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/04/2026 ore 10:30 presso studio dell’avv. Augusto Saija, sito in Messina via Lenzi n. 5. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott.ssa Abbratozzato Gabriella 3201763132, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 194/2021. In Giardini-Naxos (ME), via Tevere, contrada Bruderi – Lotto UNICO: abitazione di tipo civile Residence Portofino – corpo C – Portofino Villette, della superficie di mq 164,88. Villetta unifamiliare posta al piano terra, primo e secondo, oltre seminterrato e sottotetto, con una consistenza di sei vani oltre accessori. Superficie complessiva mq 164,88, l’altezza interna utile varia nei singoli piani: m 2,50 sottotetto – m. 2,70 piano primo e piano terra rialzato – m. 2,60 piano seminterrato. oltre seminterrato e sottotetto. PREZZO BASE Euro 156.150,00. Offerta minima Euro 117.112,50. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/05/2026 ore 10:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina via Nino Bixio n. 144, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Urzì Gaetano 0907382759, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 201/2024. In Torregrotta (ME), Via Nazionale Sottovia, Torregrotta, Località Scala – Lotto UNICO: Capannone artigianale a piano terra utilizzato come deposito, della superficie di mq. 445 circa, con ufficio di mq. 20 circa, piccolo ripostiglio abusivo di mq. 4 circa e corti annesse di complessivi mq. 174 circa, su una delle quali insiste un pozzo trivellato; superficie lorda complessiva mq. 643 circa. Sul cortile laterale un solco nella pavimentazione e alcuni tombini indicano la presenza di un canale di scolo per le acque provenienti dall’autostrada A20. PREZZO BASE Euro 250.000,00. Offerta minima Euro 187.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 21/04/2026 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Andreozzi Nicola 090679152, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 224/1992. In Giardini-Naxos (ME), C.da Bruderi – Lotto UNICO: Lotto identificato al n. 2 della perizia costituito da due unità immobiliari per civile abitazione l’una con accesso dalla Via Ischia, a p.t. composta da cucina, un vano, altro piccolo vano, disimpegno, w.c., due ripostigli, balconcino e corte, della superficie commerciale di mq. 112,80 circa; l’altra a piano primo rispetto alla sottostante via Po, composta da cucina, due vani, disimpegno, ripostiglio e w.c., oltre balcone e corte, della superficie commerciale di mq. 79,10 circa. Occupate. PREZZO BASE Euro 81.000,00. Offerta minima Euro 60.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 15/05/2026 ore 09:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Ghibellina n. 91. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Martelli Angela 3284163234, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 277/2016. In Messina (ME), Viale Principe Umberto 119 – Lotto 1: Appartamento piano secondo di un fabbricato a quattro elevazioni f.t., composto da ampio pranzo-soggiorno, cucina, due vani letto, due bagni, ripostiglio, ingresso e corridoio, oltre balconi. PREZZO BASE Euro 82.200,00. Offerta minima Euro 61.650,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via dei setaioli 7-9 – Lotto 2: Locale deposito a piano terra (ad una quota sottostante di circa 30 cm. al livello stradale), composto da un vano e w.c., della superficie lorda di mq. 130 circa. PREZZO BASE Euro 65.000,00. Offerta minima Euro 48.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 15/04/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Notaio Zuccarello Marcolini Andrea 0909148111, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 357/1989. In Graniti (ME) Lotto 8: Terreni, al confine con strade Mazzone e Feo, di complessivi Ha 5.63.24 con due fabbricati ad una el. f.t. (deposito e abitazione), in stato di abbandono, fatiscenti e parzialmente accessibili. PREZZO BASE Euro 345.220,00. Asta senza Incanto 15/04/2026 ore 09:45 presso studio del Notaio delegato sito in Messina, Via della Munizione n. 3.G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 23/1999. In Messina (ME), Contrada S. Jachiddu – Lotto 7: Terreni identificati al catasto nel foglio 97 particelle 69 – 126 – 272 -94 -97 – 130 – 131 – 273 – 276 – 163, superficie totale pari a mq 34.750. Dei 34.750 mq complessivi, circa 20.874 mq ricadono in zona C1e, mentre la restante parte pari a circa 13.876 mq ricadono in zona E1. PREZZO BASE Euro 39.000,00. Offerta minima Euro 29.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 18/03/2026 ore 16:00 presso studio del curatore sito in Messina, Via Felice Bisazza n. 20. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Donato Fabrizio 3409127065, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it