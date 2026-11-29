La professoressa Rosaria Montalto ripercorre la sua vertenza con la cooperativa: "Ancora in attesa di quanto mi spetta"

MESSINA – Caso Savio, tra primaria svuotata e gli stipendi in ritardo. Una parte di docenti e personale scolastico, e altri tipi di collaboratori, hanno chiesto il pagamento di mensilità non corrisposte. Da qui una diffida. Ora dalla professoressa Rosaria Montalto (nella foto) riceviamo e pubblichiamo.

Due precisazioni: abbiamo contattato il presidente della cooperativa Savio 4.0, Antonino Caselli, che ci ha comunicato l’intenzione di non replicare. E abbiamo inviato il contenuto al legale della docente, avvocato Vincenzo La Cava.

Il rapporto di lavoro è terminato in agosto a causa della riduzione del numero di iscritti e della riorganizzazione del personale. “Dopo una causa, un risultato favorevole, diversi tentativi di conciliazione e un accordo sottoscritto, mi ritrovo ancora ad attendere il riconoscimento di quanto mi spetta per il lavoro svolto”, evidenzia l’insegnante, che attende “mensilità arretrate, trattamento di fine rapporto, tredicesima, ferie non godute e altre spettanze”.

Ecco la sua lettera.

L’appello alla stampa: “La mia vicenda non può restare in silenzio”

Scrivo queste righe non per cercare compassione, né per alimentare polemiche, ma perché credo che certe vicende meritino di essere raccontate, soprattutto quando riguardano il rispetto dei diritti dei lavoratori.

Nel settembre 2023 prestavo servizio come insegnante presso la scuola gestita dalla cooperativa Savio 4.0, subentrata alla precedente gestione salesiana. La mia vicenda ebbe inizio quando, dopo aver constatato il mancato pagamento delle mensilità di giugno, luglio e agosto, manifestai il mio dissenso e chiesi semplicemente il pagamento di quanto maturato con il mio lavoro.

Una richiesta legittima, che dovrebbe essere considerata normale in qualsiasi ambiente lavorativo. Le mie rimostranze, tuttavia, non furono accolte e, successivamente, mi vennero sottratte alcune mansioni, classi e ore di servizio.

Decisi quindi di tutelare i miei diritti nelle sedi opportune, affidandomi all’avvocato Vincenzo La Cava, il professionista che ha seguito la mia causa e che ancora oggi mi assiste in questa vicenda. L’azione legale si è conclusa con un esito favorevole e con il riconoscimento del mio diritto al reintegro. Nonostante questo risultato, non ho più ripreso servizio presso quella realtà. Ho continuato a essere in malattia, anche in considerazione della mia situazione sanitaria, che richiede particolare attenzione.

Nel frattempo, ho cercato più volte una soluzione civile e definitiva. Nel mese di aprile abbiamo avviato un primo tentativo di conciliazione, seguito da un secondo. Infine, il 28 agosto, alla presenza di un rappresentante sindacale e del presidente della cooperativa, ho sottoscritto un accordo di conciliazione che avrebbe dovuto mettere finalmente la parola fine a questa lunga vicenda.

“Mi ritrovo ancora ad attendere il riconoscimento di quanto mi spetta”

Ad oggi non ho ricevuto quanto previsto dall’accordo e non mi sono state consegnate neppure le buste paga richieste. Rimangono ancora da corrispondere diverse competenze relative al mio rapporto di lavoro, tra cui mensilità arretrate, trattamento di fine rapporto, tredicesima, ferie non godute e altre spettanze.

Per ottenere almeno la documentazione retributiva si è arrivati anche a un decreto ingiuntivo promosso attraverso il mio legale. Ed è proprio questo che mi amareggia maggiormente: dopo una causa, un risultato favorevole, diversi tentativi di conciliazione e un accordo sottoscritto, mi ritrovo ancora ad attendere il riconoscimento di quanto mi spetta per il lavoro svolto. Che significato ha parlare di tutela dei lavoratori se poi un lavoratore deve affrontare un percorso così lungo e difficile per ottenere il rispetto dei propri diritti?

Voglio precisare una cosa importante: oggi la mia vita professionale è cambiata. Attualmente lavoro in una scuola pubblica, una realtà che considero bellissima, nella quale ho finalmente ritrovato entusiasmo, serenità e tranquillità. Ho ritrovato la gioia di insegnare, la soddisfazione di svolgere il mio lavoro in un ambiente positivo e quella serenità professionale e umana che per tanto tempo mi è mancata. Sono riuscita a voltare pagina, a riscattarmi professionalmente e a guardare avanti con fiducia. Ma voltare pagina non significa dimenticare, e soprattutto non significa rinunciare ai propri diritti.

Non scrivo per guardarmi indietro con nostalgia, né perché rimpianga qualcosa di quella esperienza. Scrivo perché ritengo che quanto accaduto meriti di essere conosciuto e perché credo che gli impegni presi debbano essere rispettati, indipendentemente dal percorso che una persona ha successivamente intrapreso. Non chiedo favori, non chiedo privilegi e non cerco vendette. Chiedo il rispetto degli accordi sottoscritti, del lavoro svolto e della mia dignità. Ho deciso di rendere pubblica questa vicenda perché credo che il silenzio non sia sempre la strada giusta. Raccontare ciò che è accaduto significa anche ricordare che i diritti dei lavoratori non possono rimanere soltanto parole scritte sulla carta. Oggi ho ritrovato la mia serenità, la mia tranquillità e la gioia di insegnare. Ma non ho dimenticato il valore della giustizia. Perché andare avanti nella vita non significa dover rinunciare a ciò che legittimamente ci spetta.

Mi auguro che questa testimonianza possa contribuire a ottenere risposte concrete e il riconoscimento di quanto ancora mi è dovuto.

Una lavoratrice che ha ritrovato la propria serenità, ma che non rinuncia alla propria dignità e ai propri diritti.

Rosaria Montalto

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