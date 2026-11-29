Al Verona Trento l'incontro. Tra storia, plastico degli studenti e candidatura Fai come "Luogo del cuore", il dibattito sul recupero della Zona falcata dopo l'annuncio del commissariamento

MESSINA – Una fortezza militare nata per controllare la città che oggi si spera di restituire ai messinesi. Si è parlato di questo venerdì 27 novembre nell’Aula Magna “G. Smiroldo” dell’IIS Verona Trento Majorana, dove si è svolto l’incontro “La Real Cittadella come luogo di memoria“, inserito nelle celebrazioni per i 150 anni dell’istituto.

Relatrice la professoressa Emanuela Mangano, con l’introduzione del dirigente scolastico Luigi Genovese. Tra gli interventi in programma quelli del dirigente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto (Adsp) Giuseppe Lembo, in sostituzione del presidente Francesco Rizzo, della prof.ssa Rosa Maria Lucifora (Unibas), moderatrice, di Nico Pandolfino, capo delegazione Fai (Fondo ambiente italiano) Messina, e di Pippo Trimarchi, editore di Tempostretto. Quest’ultimo ha evidenziato che, una volta restituita ai messinesi, la Real Cittadella potrebbe “diventare un luogo di incontri nel segno della pace”.

Il commissariamento e i tempi

L’incontro arriva pochi giorni dopo la presentazione, il 22 novembre, del progetto per la Zona falcata: 102 milioni di euro tra bonifica e rigenerazione e poteri speciali, come commissario, al presidente dell’Adsp Francesco Rizzo tramite un emendamento al decreto Ambiente, approvato dalla Camera e in attesa del via libera del Senato. La prima fase, con circa 21,5 milioni, riguarda la rimozione delle fonti primarie di contaminazione; la seconda, “Falcata Revival”, vale 80 milioni. La gara, affidata a Invitalia, non è però ancora stata pubblicata, e il Pd ha chiesto un cronoprogramma certo.

A margine dell’incontro, il dirigente Adsp Giuseppe Lembo si è detto convinto che la politica riuscirà ad accelerare: «I poteri speciali riescono sicuramente ad accorciare i tempi amministrativi». Sui tempi, la prima fase da 20 milioni potrebbe concludersi, ha spiegato, entro il 2029. «Della Zona falcata si parla ormai da decenni – ha aggiunto – ma adesso i tempi sono maturi e il commissariamento ci permetterà di accelerare in modo sensibile».

Una fortezza contro Messina

Nel corso dell’incontro la professoressa Emanuela Mangano ha ripercorso la storia della Real Cittadella, voluta da Carlo II di Spagna dopo la rivolta di Messina del 1674-78 e progettata dall’ingegnere Carlos de Grunenbergh, già autore di altre fortificazioni in Sicilia e a Malta. Una fortezza a cinque punte con un doppio scopo: difendere la città ma anche la guarnigione spagnola da eventuali rivolte, tanto che un intero quartiere fu spianato per consentire ai cannoni di sparare sulla città. Cosa che avvenne nel 1848, quando i borbonici, asserragliati nella cittadella, la bombardarono. Fu l’ultima roccaforte a cadere: il 13 marzo 1861 il generale Cialdini ne ottenne la capitolazione, pochi giorni prima della proclamazione del Regno d’Italia.

Oggi il complesso non è integro: il bastione Norimberga fu abbattuto per fare posto alla stazione marittima. Gli spazi, è stato sottolineato, sono «meravigliosi» ma servono finanziamenti per il restauro e la bonifica di un’area un tempo industriale.

Il plastico degli studenti

Per la scuola, ha spiegato il dirigente Genovese, la Real Cittadella è «un monumento molto importante per la città e altrettanto importante per i nostri studenti». Da anni l’istituto custodisce un plastico in scala, realizzato dagli allievi dell’indirizzo edilizia con l’ingegner De Pasquale e visitabile in una sorta di piccolo museo interno.

Il lavoro è partito nel 1997, con una ricerca storica: «Abbiamo pensato di fare un plastico a memoria di quella che era la Cittadella, per recuperarne il valore storico e artistico, una tra le fortezze più eleganti del Mediterraneo», ha ricordato l’Ing. De Pasquale. Tre anni di lavoro e l’inaugurazione il 13 marzo 1999, «a memoria di quel 13 marzo del 1861, quando i Borboni se ne andarono ed entrarono i garibaldini». Guardando al futuro: «Mi auguro che si possa vedere la parte che ancora non si vede, magari anche in realtà virtuale».

Il Fai: “Luogo del cuore” fino al 15 dicembre

Nico Pandolfino, cpo delegazione Fai Messina, ha illustrato l’impegno: «Si concretizza nella vigilanza e soprattutto nell’educazione alla bellezza e alla conoscenza di questo luogo». La Real Cittadella è candidata ai “Luoghi del cuore” e quest’anno, ha detto, il risultato è straordinario: si può votare fino al 15 dicembre, anche avendo già votato per un altro luogo. Quanto alla fruizione: «Abbiamo già discusso con il commissario straordinario, il presidente dell’Autorità portuale, per ipotizzare un percorso che, anche durante i lavori di bonifica e messa in sicurezza, possa portare i cittadini a fruire di questo luogo e a vedere il progetto definitivo».

Trimarchi: «Il nodo è la lentezza della politica»

A sua volta, Pippo Trimarchi, editore di Tempostretto, ha richiamato l’esperienza della cripta del Duomo di Messina, scelta come luogo del cuore Fai e poi restaurata e riaperta grazie a firme, voti e pressioni sulle istituzioni: «Speriamo che anche per la Real Cittadella i cittadini spingano verso il restauro, la rifunzionalizzazione e la restituzione alla città». Il principale nodo che ha bloccato il progetto? «La lentezza della politica, che si accontenta degli annunci e poi non li fa seguire da fatti concreti». Con il commissario, ha aggiunto, la situazione potrebbe sbloccarsi, nel rispetto dei vincoli e fino al recupero ambientale e alla restituzione dell’area.

E tra dieci anni? «Dovrebbe diventare un luogo di delizie, un luogo di pace in cui si svolgono iniziative culturali e le civiltà si incontrano. È nata come fortezza militare, ma può diventare uno strumento di pace».

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