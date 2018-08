Taormina. "S. Domenico, tanta disinformazione: ecco come stanno le cose"

TAORMINA. Sul “caso” hotel S. Domenico è intervenuto il sindaco, Mario Bolognari, “per fare chiarezza in seguito a quanto dichiarato nei giorni scorsi dalla Cisl e dal consigliere di minoranza Antonio D’Aveni”. Il primo cittadino evidenzia che “i lavori attualmente in atto sono regolarmente autorizzati e sono iniziati prima delle elezioni.

La sopraelevazione – prosegue - non ha ottenuto il parere positivo della Soprintendenza, essendo stato accolto il ricorso gerarchico di Legambiente da parte della Regione. Quindi – chiosa Bolognari - parlare della sopraelevazione è segno di disinformazione. La proprietà deve presentare il nuovo progetto che tenga conto di questo parere della Regione”.

Il sindaco ha inoltre spiegato che “questo nuovo progetto sarà sottoposto al voto del Consiglio comunale. La Giunta, invocata da un consigliere comunale, non c’entra niente. Per quanto riguarda i tempi, che tanto stanno a cuore ai lavoratori, la proprietà e la direzione dei lavori mi assicurano che il S. Domenico riaprirà nel 2019. Monitoreremo passo passo l’avanzamento dei lavori – conclude Bolognari - per verificare che questo obiettivo sia rispettato”.