Alì Terme. La minoranza: "Indocoroso proliferare di segnaletica commerciale"

ALI' TERME. I consiglieri comunali del gruppo "Orgoglio aliese" (Cettina Micali, Giusy Carbone e Christian Mazzucco) hanno evidenziato in una interrogazione indirizzata al sindaco Carlo Giaquinta e all'assessore alle Attività produttive che “i sostegni della segnaletica turistica sull’ intero territorio comunale sono stati indecorosamente occupati con l’apposizione, apparentemente arbitraria, di segnaletica commerciale totalmente difforme cromaticamente e dimensionalmente dalla segnaletica preesistente”.

I consiglieri hanno pertanto chiesto alla maggioranza di rispondere all’ interrogazione specificando se la Giunta comunale abbia, o meno, deliberato specifico atto di indirizzo , in merito all’ apposizione della nuova segnaletica e se abbia provveduto ad emanare pubblicamente manifestazione d’ interesse per informare la cittadinanza tutta sull’eventuale disponibilità di apposizione della nuova segnaletica. La consigliera Cettina Micali afferma che "le segnalazioni sono state messe dai cittadini stessi per cui è sembrato giusto porre ad interrogazione alla Giunta comunale che adesso dovrà rispondere ai punti posti in esame".