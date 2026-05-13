 Cataratti, muri imbrattati per spazi elettorali. Il Comune di Messina fa marcia indietro

Cataratti, muri imbrattati per spazi elettorali. Il Comune di Messina fa marcia indietro

Redazione

Cataratti, muri imbrattati per spazi elettorali. Il Comune di Messina fa marcia indietro

mercoledì 13 Maggio 2026 - 12:30

Verrà rimossa la vernice e tolti gli spazi d’affissione

“Che nel 2026 nell’era del digitale ancora si ricorra alle affissioni elettorali cartacee stile “Don Camillo e Peppone” tappezzando inutilmente mezza città, è davvero paradossale, ma in questo caso il Comune di Messina aveva esagerato. Venerdì 8 maggio i residenti di Cataratti si erano svegliati con questa sgradita sorpresa: il muro in pietra estetica del torrente, realizzato qualche anno fa nei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza, era stato imbrattato per disegnare gli stalli elettorali”.

Lo dice Alessandro Geraci, consigliere della III Municipalità.

“Allertato dai residenti ho scritto nella stessa giornata al commissario e all’ufficio elettorale chiedendo di provvedere alla rimozione ed al ripristino dei luoghi – prosegue -. Ieri sono stato contattato dal dirigente del servizio che aveva ricevuto la mia denuncia, che mi ha rassicurato che la ditta che aveva compiuto questo errore avrebbe ripristinato i luoghi. Abbiamo anche discusso sull’efficacia e le buone norme di visibilità elettorale ed ho ribadito che proprio a Cataratti, villaggio collinare con strada senza uscita, non avevano alcun senso questi spazi d’affissione in quanto parliamo di un sito con scarsissima visibilità e pedonalità”.

“Insieme ai residenti di Cataratti attenderò in questi giorni quanto promesso dal dirigente – conclude il consigliere pentastellato -, facciamo tanta fatica a tenere i quartieri in ordine e puliti, cerchiamo di “educare” la cittadinanza al rispetto della “cosa pubblica” e poi proprio da Palazzo Zanca non ci aspettavamo questo clamoroso errore, che sa di mancanza di rispetto per una periferia troppo spesso dimenticata”.

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