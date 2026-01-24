Cataratti. “Rampa ripida per anziani e disabili, serve una passerella pedonale sul torrente”

Lo dice il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, che chiede anche due nuove corse bus a Camaro

Due note urgenti alla giunta Basile e ai vertici di Atm per dare voce ad alcune criticità che colpiscono i territori di Cataratti e Camaro San Paolo. Le ha inviate il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, che ora attende risposte.

Una passerella per le palazzine di Cataratti

La prima questione riguarda l’accessibilità delle case popolari a Cataratti. Cacciotto si è rivolto direttamente al sindaco Federico Basile e agli assessori competenti sottolineando che «di fronte alla chiesa parrocchiale, insistono diverse palazzine di E.R.P., che sorgono nel versante opposto del torrente».

Il problema risiede nell’attuale via d’accesso: «L’unico accesso per le case popolari è costituito da una rampa ripida che da anni crea problemi non indifferenti soprattutto agli anziani e ai disabili».

Il presidente ha ricordato come la cittadinanza si sia già mossa in passato: «In diverse occasioni anche gli stessi residenti hanno chiesto all’Amministrazione Comunale la realizzazione di una passerella pedonale che possa attraversare il torrente e rendere molto più agevole il transito per raggiungere le proprie abitazioni e da quest’ultime alla via Comunale. A tutt’oggi però nulla è stato fatto».

Secondo Cacciotto «si tratta di un opera non più differibile e necessaria sia dal punto di vista strutturale ma anche sociale». Per queste ragioni, ha invitato formalmente gli uffici «a predisporre con urgenza tutto quanto necessario al fine di realizzare una passerella che attraversi il torrente Bisconte- Catarratti in prossimità delle palazzine di E.R.P. di Catarratti (fronte chiesa)».

Nuove fasce orarie per il bus 13

Il secondo intervento riguarda invece la mobilità urbana e, in particolare, i collegamenti gestiti dall’Atm. In una nota indirizzata all’azienda trasporti e all’assessore Salvatore Mondello, Cacciotto ha segnalato i disagi relativi alla linea 13.

«Alcuni residenti – spiega il presidente – mi hanno comunicato che la linea 13 Messina 2 ha subìto alcune modifiche orarie che stanno creando alcuni disagi soprattutto per chi usa il mezzo pubblico per lavoro».

Per venire incontro alle esigenze dei pendolari, la terza municipalità chiede ufficialmente di integrare il servizio: «Si chiede di inserire nella linea 13 le seguenti fasce orarie oltre al mantenimento delle attuali corse: ore 13:30 da Terminal Villa Dante a Camaro San Paolo e ore 15:30 da Camaro San Paolo a Stazione Centrale».