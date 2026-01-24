 Ciclone Harry, lunedì al via i lavori al porto di Stromboli

Ciclone Harry, lunedì al via i lavori al porto di Stromboli

Redazione

Ciclone Harry, lunedì al via i lavori al porto di Stromboli

sabato 24 Gennaio 2026 - 18:30

L’obiettivo è garantire nel più breve tempo possibile il recupero della piena funzionalità del molo ed evitare ulteriori giornate di gravi disagi per l’isola

Sono stati affidati oggi dal Genio civile di Messina i lavori in somma urgenza per il ripristino del molo del porto di Stromboli, in località Scari, gravemente danneggiato dalle mareggiate provocate dal ciclone Harry, che ha colpito la Sicilia tra il 19 e il 21 gennaio. L’apertura del cantiere è prevista per lunedì prossimo, con l’arrivo dei sommozzatori e delle squadre tecniche specializzate. Lo rende noto la Presidenza della Regione.

L’affidamento è stato disposto a seguito di un sopralluogo congiunto tra il Dipartimento regionale tecnico, il Genio civile di Messina e la Protezione civile regionale. L’obiettivo è garantire nel più breve tempo possibile il recupero della piena funzionalità del molo ed evitare ulteriori giornate di gravi disagi per l’isola.

Nel frattempo, la Protezione civile è già operativa sul territorio per assicurare l’approvvigionamento dei beni essenziali di prima necessità e di derrate alimentari alla popolazione, in attesa del ripristino regolare dei collegamenti marittimi e dei servizi. A Stromboli è riuscita ad ormeggiare la nave, da cui sono scesi tre furgoncini che hanno portato frutta, alimentari, fresco, surgelati, latte, uova.

L’intervento sul porto di Stromboli, così come quelli previsti a Linosa e Lampedusa, è stato disposto su impulso del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ed è coordinato dal commissario regionale per l’emergenza, Salvo Cocina.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Pre partita Messina-Acireale, Parisi: “C’è voglia di rifarsi e cambiare atteggiamento”
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED