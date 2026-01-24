Ciclone Harry, raccolta fondi per sostenere i Comuni messinesi

Assif a sostegno delle famiglie e delle piccole imprese colpite dal ciclone

Assif – Associazione Italiana Fundraiser promuove una campagna di raccolta fondi a favore della Città Metropolitana di Messina, destinata a sostenere le famiglie e le piccole imprese maggiormente colpite dal ciclone Harry, con particolare attenzione alla zona Sud del Comune di Messina e ai Comuni della Riviera Jonica.

La campagna nasce dall’iniziativa di Assif nazionale, con il supporto operativo delle socie e dei soci presenti sul territorio, e si inserisce in un’azione di prossimità e responsabilità verso le comunità duramente segnate dagli effetti dell’impattante evento climatico: “Assif è l’associazione professionale che rappresenta le fundraiser e i fundraiser in Italia, nata nel 2001 con l’obiettivo di diffondere la cultura e la conoscenza del fundraising nel nostro Paese. In Sicilia, abbiamo socie e soci nei territori colpiti dal ciclone Harry e, come già fatto in altre occasioni, sentiamo il dovere di essere vicini alla popolazione. Grazie alla collaborazione con l’assessora Alessandra Calafiore, abbiamo avviato questa campagna di raccolta fondi per la Città Metropolitana di Messina. La nostra forza è quella di essere una comunità, una rete viva e connessa. Per questo che ci sentiamo profondamente vicini alla popolazione siciliana e consapevoli delle difficoltà e della sofferenza che molti Comuni stanno affrontando. Di fronte ad emergenze come questa, proviamo a tradurre il nostro senso di responsabilità e di solidarietà in azioni concrete, mettendo a disposizione le competenze che quotidianamente utilizziamo per sostenere le cause in cui crediamo” – il Consiglio Direttivo di Assif – Associazione Italiana Fundraiser.

L’iniziativa ha ricevuto il sostegno istituzionale della Città Metropolitana di Messina. Il sindaco metropolitano, Federico Basile, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’impegno messo in campo dall’Associazione e dalla comunità professionale dei fundraiser.

“Sono profondamente colpito e grato per questa iniziativa promossa da Assif. Il pensiero che tante professioniste e tanti professionisti, da tutta Italia, abbiano voluto donare tempo e competenze al nostro territorio ci trasmette calore, vicinanza e un forte senso di comunità. Ma, soprattutto, questo gesto si trasforma in un’azione concreta a sostegno di chi è stato maggiormente colpito dal ciclone e dai suoi effetti. In particolare, la campagna sosterrà i bisogni e le prime necessità delle famiglie e delle piccole imprese più colpite nella zona Sud di Messina e nei Comuni della Riviera Jonica. È un dono che nasce su iniziativa dell’Associazione Italiana Fundraiser, con il supporto operativo dei soci sul territorio.

La campagna si sviluppa attorno allo slogan “Ricostruiamo insieme, a sottolineare il valore del contributo collettivo come leva per la ripartenza, la continuità economica e la ricostruzione delle relazioni sociali e produttive nei territori colpiti. I fondi raccolti saranno destinati in via prioritaria al sostegno delle prime necessità delle famiglie e delle piccole attività economiche danneggiate, contribuendo a creare condizioni di stabilità e ripartenza in una fase particolarmente delicata per l’intera area metropolitana.

Come donare? È possibile contribuire alla campagna attraverso la piattaforma Rete del Dono, qui.