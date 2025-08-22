 Catarratti. "Situazione invivibile tra topi e rifiuti" VIDEO E FOTO

Catarratti. “Situazione invivibile tra topi e rifiuti” VIDEO E FOTO

Segnalazione WhatsApp

Catarratti. “Situazione invivibile tra topi e rifiuti” VIDEO E FOTO

venerdì 22 Agosto 2025 - 14:20

A Catarratti c'è una situazione di vera e propria emergenza igienico-sanitaria. Gli incivili fanno la loro parte ma il Comune e Messina Servizi devono intervenire al più presto

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buonasera visto la notizia da voi pubblicata ieri, giovedì 21 agosto. Posso dire che sono una ragazza residente a Catarratti e qui abbiamo veramente bisogno di aiuto, tanto che siamo sommersi da topi che non ci permettono neanche di uscire il pomeriggio per buttare il sacchetto della spazzatura e non solo questo, circa un mese fa li ho avuti dentro il mio balcone. Non do la colpa ai ragazzi di Messina Servizi, so che sono padri di famiglia che vanno a lavorare ma non possono pulire per bene, come si dovrebbe, perché l’emergenza che abbiamo è tanta. Ho fatto sempre tanti video ma tutto ciò non è servito a nulla”.

Nelle immagini che ci sono state inviate si vedono topi scorrazzare indisturbati tra i rifiuti che, però, bisogna dire, risultano conferiti in modo scorretto.

Rifiuti

2 commenti

  1. Rosaria 22 Agosto 2025 15:53

    E INFATTI COME VOLEVASI DIMOSTRARE CIÒ CHE HO DETTO IN PRECEDENZA……E NON È SOLO A CATARATTI!!!!

    0
    0
    Rispondi
  2. Rosaria 22 Agosto 2025 16:36

    E INFATTI COME VOLEVASI DIMOSTRARE CIÒ CHE HO DETTO IN PRECEDENZA……E NON È SOLO A CATARATTI TUTTO CIÒ!!!!

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
Nel weekend lieve calo termico per correnti dall’Atlantico, rischio di qualche temporale sul Tirreno
Messina nord, a fuoco una barca a ridosso della pista VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED