Catarratti. “Situazione invivibile tra topi e rifiuti” VIDEO E FOTO

A Catarratti c'è una situazione di vera e propria emergenza igienico-sanitaria. Gli incivili fanno la loro parte ma il Comune e Messina Servizi devono intervenire al più presto

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buonasera visto la notizia da voi pubblicata ieri, giovedì 21 agosto. Posso dire che sono una ragazza residente a Catarratti e qui abbiamo veramente bisogno di aiuto, tanto che siamo sommersi da topi che non ci permettono neanche di uscire il pomeriggio per buttare il sacchetto della spazzatura e non solo questo, circa un mese fa li ho avuti dentro il mio balcone. Non do la colpa ai ragazzi di Messina Servizi, so che sono padri di famiglia che vanno a lavorare ma non possono pulire per bene, come si dovrebbe, perché l’emergenza che abbiamo è tanta. Ho fatto sempre tanti video ma tutto ciò non è servito a nulla”.

Nelle immagini che ci sono state inviate si vedono topi scorrazzare indisturbati tra i rifiuti che, però, bisogna dire, risultano conferiti in modo scorretto.