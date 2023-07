Cateno De Luca annuncia la nuova sfida: "Mi candiderò alle Europee 2024" - Tempostretto

Il sindaco di Taormina spiega: "Se la potenzialità di voto degli italiani per Sud chiama Nord è del 5-7 per cento non posso tirarmi indietro"

MESSINA – Cateno De Luca conferma: “Mi candiderò alle Europee 2024”. Il leader di Sud chiama Nord, ora sindaco di Taormina ed ex primo cittadino di Messina, lo ha annunciato dopo la festa che ha coinvolto decine di partecipanti a Fiumedinisi, quartier generale del partito. Il deputato regionale spiega: “Se la potenzialità di voto degli italiani per Sud chiama Nord è tra il 5 e il 7 per cento, non posso che confermare la mia candidatura alle Europee 2024”.

“Non posso tirarmi indietro”

“Non posso tirarmi indietro e ancora una volta ci metto la faccia – continua Cateno De Luca -. Non posso stare ad aspettare i giochi di palazzo. Ho detto che sono disponibile a un matrimonio di interesse. Ma non abbiamo timore a fare questo percorso da soli”. Una nuova sfida per l’ex sindaco di Messina, che punta al sostegno di Azione, Italia dei Valori, Partito Socialista e altre realtà locali, forte dei sondaggi dell’esperto Nicola Piepoli. Quest’ultimo spiega che “quasi il 50 per cento degli italiani conosce Cateno De Luca e ripone in lui la sua fiducia personale con un 35 per cento” e che “il potenziale di voto che incassa Sud chiama Nord si attesta tra il 5 e il 7 per cento”.