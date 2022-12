Cateno De Luca e il Pd all'attacco: "La Corte dei conti conferma il disastro della Regione" - Tempostretto

"Lo avevamo detto: i conti non tornano": sostengono il leader di Sicilia Vera e i Democratici

Dopo le contestazioni della Corte dei conti al Bilancio 2020 della Regione siciliana si fanno sentire le opposizioni, da Cateno De Luca, leader di “Sud chiama Nord” e “Sicilia Vera”, al Partito democratico. Sottolinea De Luca: “La Corte dei conti non ha fatto altro che ribadire tutte le criticità che io ho messo in evidenza in occasione del mio intervento sulle dichiarazioni programmatiche del presidente della Regione siciliana. Ho chiesto più volte di stoppare anche la variazione di bilancio che è in corso di discussione e che andrà in aula la prossima settimana. Il tutto perché il quadro finanziario nel quale la Regione siciliana si trova non è precario, è disastroso. E il responsabile del fallimento è oggi ministro nel governo (Musumeci, n.d.r.)”.

Per il deputato regionale ed esponente dell’opposizione, il “disastro è dimostrato anche dalla mancata approvazione del rendiconto del 2020 e del 2021. Oggi la Corte dei conti ha confermato le mie perplessità e anche l’arringa del pubblico ministero sostanzialmente non ha fatto altro che ribadire tutte le prese di posizioni che io ho assunto ogni qualvolta ho ribadito all’interno del Parlamento siciliano che i bilanci della regione sono falsi, denunciando in particolar modo la violazione degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 11/2010. Norme per le quali ho lavorato quando ero deputato regionale in nome della trasparenza dei conti pubblici e per risanare soprattutto i conti della regione”.

“10 anni di bilanci in violazione di legge”

Ribadisce l’ex sindaco di Messina: “In questi ultimi 10 anni sostanzialmente il Parlamento siciliano ha continuato ad approvare bilanci in violazione di legge, ma la cosa più grave è che il governo Musumeci ha pure cambiato unilateralmente le regole riguardanti il patto con lo Stato in relazione alle annualità, per far rientrare la Regione siciliana dal suo disavanzo. Vorrei ricordare, afferma De Luca, che i patti si modificano con l’accordo di chi li ha sottoscritti e non unilateralmente. Ora ci vorrà un’altra norma dello Stato per risanare”.

Il Pd: “Il responsabile è il centrodestra”

“Nella scorsa legislatura il Pd aveva più volte lanciato l’allarme, adesso i nodi vengono al pettine ed il responsabile ha un solo nome: il centrodestra, quello che era al governo della Regione ieri e che continua a governare anche oggi”. Lo dichiara Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.

“Prima di annunciare strabilianti interventi da inserire nella prossima manovra regionale – aggiunge Catanzaro – il presidente Schifani dovrebbe spiegare come intende far fronte ai disastri finanziari causati dalla sua coalizione, dal momento che il governo attuale è in assoluta continuità con quello che era guidato da Musumeci”.

Barbagallo: “Si avvii il confronto parlamentare”

Interviene pure il segretario regionale del Partito democratico e parlamentare Anthony Barbagallo: ““Il Pd ha denunciato più volte, in questi anni, che i conti della Regione non tornavano. Abbiamo detto e ripetuto che le operazioni messe in atto dal governo Musumeci erano soltanto artifizi per camuffare lo stato disastroso dei conti. Ora Schifani, prendendo spunto dalla pronuncia di oggi, avvii una fase di confronto parlamentare che miri veramente alla messa posto del bilancio e dei conti. Lo faccia partendo da una politica di gestione oculata e senza la leggerezza avuta dal governo Musumeci”.

Articoli correlati