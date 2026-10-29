Cateno De Luca guida la lista “Sud Chiama Nord – Sindaci d’Italia”: correrà col centrodestra alle Politiche

Si è conclusa a Roma la convention "L’Italia dei Territori": svelato il nuovo simbolo

Sarà Cateno De Luca il portavoce ufficiale della nuova lista “Sud Chiama Nord – Sindaci d’Italia”, pronta a scendere in campo alle prossime elezioni politiche all’interno della coalizione di centrodestra. L’annuncio è arrivato a Roma a margine della convention “L’Italia dei Territori”, dove è stato svelato anche il nuovo simbolo elettorale: lo stemma di “Sindaci d’Italia” contornato dal tricolore, con il nome di De Luca in evidenza e il logo di Sud Chiama Nord. Una scelta d’immagine dettata dai sondaggi per valorizzare la notorietà del leader, che segna l’ingresso del movimento in una fase nazionale al fianco dell’alleanza di governo, pur mantenendo ferma la propria autonomia e l’intenzione di correre da solo alle regionali in Sicilia per la presidenza.

La tre giorni romana ha visto alternarsi sul palco amministratori locali e figure istituzionali. Ad aprire i lavori sono stati i sindaci Fausto Torelli (Montecchio Emilia), Melangela Scolaro (Barcellona Pozzo di Gotto) e Adriana Poli Bortone (Lecce), che hanno evidenziato la necessità di dare più peso e risorse a chi gestisce quotidianamente i territori. Successivamente il presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno, e la presidente di Sud Chiama Nord, Laura Castelli, hanno sottolineato il valore di un progetto civico che non rinuncia alla propria identità pur federandosi con il centrodestra. A sigillare l’evento è stato il messaggio della premier Giorgia Meloni, che ha definito i sindaci “eroi della politica” e accreditato la scelta di De Luca come un importante contributo di radicamento e visione territoriale per la coalizione.