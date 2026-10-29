Messina. Demolizione ex Silos, dal 3 novembre cambia l’accesso al Cavallotti

Per 21 giorni cambia l'accesso principale al parcheggio

Entrano nel vivo i lavori di demolizione degli ex Silos Granai. Dal 3 al 23 novembre in programma l’abbattimento del silos numero 1 che si affaccia su via Magazzini Generali. Quella via, così come il breve tratto di via Natoli fino a via I settembre, in pratica la parte in cui si trova l’accesso principale al parcheggio Cavallotti, sarà chiusa al traffico.

La riorganizzazione del parcheggio “Cavallotti”

Per evitare che l’intervento comprometta la funzionalità del parcheggio multipiano “Cavallotti” e la sosta o il transito degli autobus dell’Atm al piano terra, un sopralluogo congiunto tra i tecnici comunali e l’Azienda Trasporti ha definito una viabilità alternativa interna alla struttura.

Nello specifico, nella carreggiata lato nord del piano terra del parcheggio “Cavallotti” viene istituito il senso unico di marcia con direzione ovest-est, da via I Settembre verso via Magazzini Generali. L’accesso alla struttura per l’utenza e per i bus avverrà da via I Settembre, in corrispondenza dell’intersezione con via Paolo Savoca.

Per agevolare la manovra e i flussi, si provvederà alla rimozione temporanea, con successivo ripristino a fine cantiere, dell’isola rialzata davanti alla rampa che sale ai piani superiori e di una parte iniziale dello spartitraffico del piano terra. Sarà inoltre collocata una specifica segnaletica verticale di indicazione del nuovo percorso provvisorio.