 Santa Lucia del Mela. Aggredisce il padre, arrestato 45enne

Santa Lucia del Mela. Aggredisce il padre, arrestato 45enne

Redazione

Santa Lucia del Mela. Aggredisce il padre, arrestato 45enne

giovedì 29 Ottobre 2026 - 14:26

L'ha più volte minacciato di morte, anche davanti ai carabinieri

I carabinieri di Santa Lucia del Mela e del Radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato in flagranza un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno, ritenuto responsabile di “atti persecutori” commessi ai danni del padre, 75enne.

L’arresto è stato eseguito dopo che i militari erano intervenuti in casa del 75enne, che aveva appena segnalato una lite al numero di emergenza 112.

Giunti sul posto i militari hanno appurato che il figlio avrebbe ripetutamente minacciato di morte il genitore, aggredendolo verbalmente anche alla presenza dei carabinieri, che hanno poi interrotto questi comportamenti.

Alla luce degli elementi raccolti e della gravità di quanto emerso, i militari hanno quindi arrestato il 46enne, che è stato poi portato al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, su disposizione della Procura di Barcellona.

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