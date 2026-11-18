Il leader di Sud Chiama Nord prova a sparigliare le carte anche al Campidoglio e avvisa: "Mai con Gualtieri"

Lo aveva annunciato a Roma Today e lo conferma all’Ansa: Cateno De Luca è pronto a candidarsi a sindaco di Roma, in attesa che il centrodestra scelga un nome per le elezioni comunali. “Aspettando Godot” – ha detto – Avremo una nostra lista in Campidoglio e in tutti i municipi. Gli altri si devono svegliare”.

La ricetta di Sud Chiama Nord per la Capitale

All’intervistatore, il leader di Sud Chiama Nord parla già di alleanze: “Sicuramente non posso sostenere Gualtieri. Io frequento Roma almeno due giorni a settimana. Se vedo le condizioni in cui si trova”. “Oggi Roma non ha servizi al livello del suo brand”, spiega a proposito di “ricette” per la città. “Non hanno costruito un’alternativa credibile, siamo quasi fuori tempo massimo”, conclude De Luca a proposito del centro-destra, malgrado il recente in gresso ne la coalizione di maggioranza.

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