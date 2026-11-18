Mezzo campo da basket, due da bocce e attrezzi per il fitness sul viale Giostra

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il risanamento continua a cambiare Messina. Un altro pezzo del viale Giostra ha completamente cambiato volto. L’ex baraccopoli di Salita Tremonti ora è un parco. I lavori per la realizzazione di una nuova area attrezzata per lo sport sono davvero alle battute finali. “Il parco sarà pronto ad inizio dicembre, massimo metà mese, ormai manca davvero poco”, dichiara l’architetta Elisa D’Arrigo, che è a capo della Direzione lavori.

Dal degrado delle baracche alla nascita di un parco

Quell’area occupata da baracche stracolme di rifiuti è stata per molti anni simbolo di degrado, oggi invece rappresenta la rinascita dello stesso quartiere. Le baracche hanno lasciato il posto a tanto verde, panchine e diverse aree dedicate allo sport. Inoltre intorno al parco sono stati completamente ricostruiti e allargati marciapiedi, per rendere più sicuro il tragitto dei pedoni che prima erano costretti a camminare in mezzo alla strada.

Mezzo campo da basket sul viale Giostra

Al centro del nuovo spazio urbano sorge il mezzo campo da basket, nella parte vicina al viale Giostra c’è una zona dedicata agli attrezzi per il fitness e un’altra per l’allenamento cardio. Mentre nella parte superiore del parco, su un livello più alto al quale si accede tramite una scalinata, stanno prendendo forma i due campi da bocce da 20 metri per 3.

“Manca davvero poco, a dicembre sarà pronto”

“Manca davvero poco per la conclusione dei lavori e quindi la consegna del parco alla città. L’impresa sta ultimando le rifiniture dei campi da bocce e la posa del tappetino antitrauma sotto gli attrezzi”, aggiunge l’architetta D’Arrigo. E conclude: “E’ stato fatto un grande lavoro, ci auguriamo che tutti i messinesi abbiano cura di questo nuovo spazio e che il verde resti sempre così rigoglioso”.

Progetto della Struttura commissariale al Risanamento

Il progetto di riqualificazione dell’ex baraccopoli di Salita Tremonti è stato portato avanti dalla Struttura commissariale al Risanamento. Una volta ultimati i lavori l’area verrà consegnata dal sub commissario Trovato al sindaco Basile, così come avvenuto pochi mesi fa con il nuovo giardino urbano di via Macello Vecchio. Sarà quindi il Comune di Messina ad occuparsi della cura e della manutenzione di questo spazio rigenerato.



