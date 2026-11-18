Non è un'installazione ma serve a preservare la fragile cappella dell'oratorio Basile

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nel nuovo parco attrezzato di Salita Tremonti è apparso un grande cubo bianco. Una costruzione in legno che si affaccia sul viale Giostra e ha già incuriosito molti cittadini. In realtà non si tratta di un’installazione della nuova area rigenerata ma di una struttura nata per proteggere un bene storico-architettonico.

La chiesetta incapsulata

Al suo interno, infatti, si nasconde una vecchia chiesetta risalente a fine ‘800. Si tratta della cappella dell’oratorio Basile. Un pezzo di storia che negli anni è stata utilizzata sia come casa di fortuna, che come bottega. L’architetta Elisa D’Arrigo, a capo della Direzione lavori, racconta che inizialmente il progetto di rigenerazione dell’ex baraccopoli di Salita Tremonti aveva previsto la sua demolizione.

Ecco come si presentava la chiesetta prima dei lavori

Poi, però, è stata interpellata la Soprintendenza ai Beni culturali e quindi i lavori per la demolizione si sono fermati. La chiesetta versava in pessime condizioni e quindi si è deciso di incapsularla. Manca il tetto e le facciate sono danneggiate, insomma necessita di un intervento di restauro e di messa in sicurezza.

“Speriamo possa essere restaurata presto”

Ovviamente questo progetto di riqualificazione portato avanti dalla Struttura commissariale al Risanamento non prevedeva fondi per il restauro della chiesetta. Per questo tipo di intervento servirà un altro progetto, da concordare con Comune e Soprintendenza. “Speriamo che presto si possa intervenire per recuperarla. Sarebbe un valore aggiunto per il nuovo parco”, conclude l’architetta D’Arrigo.

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