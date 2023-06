"Cattivi odori dalla cassetta delle deiezioni canine" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore: "Sul viale Italia devo tenere chiuse le finestre"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei segnalare la presenza di un forte odore maleodorante, a tutte le ore, proveniente dalla cassetta delle deiezioni canine e che arriva fin dentro le abitazioni, costringendoci a tenere chiuse le finestre. La cassetta in questione è sul Viale Italia. L’idea delle cassette era di per sè buona, ma così non è sostenibile”.

Spesso il problema nasce dall’uso sbagliato della cassetta, bloccata da giornali o immondizia varia, ci ha fatto sapere in passato Messina Servizi.

