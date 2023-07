Cavallo morto a Messina, l'Aidaa presenta denuncia in procura: "Vicenda gravissima" - Tempostretto

Gli animalisti: "Bisogna accertare i fatti e punire le colpe". L'associazione italiana difesa animali chiede chiarezza a poche ore dal ritrovamento dell'animale in via Catania

MESSINA – L’Aidaa, Associazione italiana difesa animali, non ci sta. Dopo il ritrovamento del corpo di un cavallo, morto in seguito allo schianto contro un muro in via Catania, arriva il duro commento degli animalisti, che parlano di vicenda “gravissima”. In una breve nota si legge che “è una vicenda grave, anzi gravissima quella del cavallo morto questa mattina a Messina dopo essersi schiantato contro un muro tra le ipotesi anche quella che il cavallo era dopato e stesse partecipando o avesse partecipato attorno alle 5 di stamattina ad una corsa clandestina e per questo riteniamo debba essere fatta luce completa e per questo invieremo una denuncia alla procura di Messina con la quale si accertino i fatti e si puniscano le colpe”.

E così i volontari di Aidaa hanno inviato, già nel corso della mattina, una denuncia alla procura di Messina chiedendo di fare chiarezza sull’accaduto. In mattinata ne ha parlato anche la senatrice Dafne Musolino: “Intendo occuparmene anche nella mia veste di parlamentare con una iniziativa specifica. Basta corse di cavalli per strada. Questa moda messinese delle corsette all’alba dei cavalli è crudele oltre che illegale”.