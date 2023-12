"C'è poca acqua in diverse zone di Messina, l'Amam attivi il Coc" - Tempostretto

Lo dichiara il presidente della III Municipalità. Alessandro Cacciotto. Possibile l'intervento con le autobotti

MESSINA – “Purtroppo la situazione non migliora. Stamattina diversi residenti di alcune zone della Terza Municipalità mi hanno contattato, lamentando ancora problemi di erogazione idrica. Alcuni sono con un filo di acqua; altri non ne hanno. Stiamo parlando soprattutto di Gazzi, Valle degli Angeli, Quartiere Lombardo, alcune zone di Provinciale. Ho contattato Amam, che è a conoscenza del disagio. Bisogna informare la popolazione e attivare il Coc”. Il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, ritorna sulla situazione critica dell’acqua a Messina: dal 30 al 31 dicembre nessun progresso.

Rileva Cacciotto: “I cittadini, giustamente, viste anche le giornate di festa, sono infuriati. Ci sono pranzi e cene da preparare, senza dimenticare le esigenze personali e soprattutto delle persone disabili. Amam al centralino non risponde e quindi i cittadini non possono rappresentare le loro problematiche. Amam mi ha fatto sapere che eventualmente sono disponibili le autobotti e che in alcune zone si sta regolando la pressione dell’acqua. Purtroppo mi dispiace ma così non va proprio. Credo che il minimo sia informare le persone con un comunicato e attivare tutte le procedure di urgenza come il Centro operativo comunale, con un numero da contattare perché le persone non possono essere lasciate così in asso”.

“Una città con il perenne problema dell’acqua”

Conclude il presidente della III Municipalità: “Da una parte i mega concerti (bellissimi, attenzione) e le fontane che spruzzano acqua scenografica; dall’altra, un’altra città che deve fare i conti, anche la vigilia di Capodanno, con il bisogno dell’acqua per lavarsi e per compiere gli atti quotidiani della vita. Questo non è populismo, come qualcuno che fa finta di niente a volte obietta, questa è la realtà. E, ripeto, non è corretto che la gente, così come la Municipalità, non siano state almeno preventivamente informate”.

Contattata da Tempostretto, così ieri la presidente di Amam, Loredana Bonasera, si era espressa: “L’erogazione risulta regolare in tutte le zone. Tuttavia, abbiamo riscontrato dei problemi di scarsa pressione che hanno comportato una riduzione dei flussi nelle abitazioni ai piani superiori. Comunque siamo intervenuti tempestivamente dove abbiamo ricevute segnalazioni”.

