C'è un albero dentro al dosso artificiale: quando la natura batte l'uomo - Tempostretto

Ironia a parte, la pianta ha incuriosito diversi passanti in Via Garibaldi

MESSINA – Si potrebbe dire, ironicamente, che anche questa volta la natura ha battuto l’uomo. Oppure chiedersi: è nato prima l’albero o il dosso artificiale? La storia è questa: c’è un alberello, di quelli piantati nel corso del tempo a bordo strada per abbellire le vie cittadine, che cresce affondando le proprie radici non soltanto sotto l’asfalto ma anche all’interno di un dosso artificiale per l’attraversamento pedonale.

Si trova in via Garibaldi, praticamente dentro al dosso posto di fronte alla Chiesa di San Giuliano, accanto al marciapiede che costeggia la corsia lato monte. Centinaia i cittadini che ogni giorno ci passano accanto, alcuni incuranti della curiosità, altri sorpresi da quei lavori che forse avrebbero dovuto prevedere la posizione della pianta stessa, evidentemente da spostare. Oppure l’intento è stato proprio quello di abbellire e dare ombra anche a chi utilizza le strisce pedonali per incentivarne l’utilizzo? Ironia a parte, qualora l’albero dovesse crescere sotto (e dentro) il dosso, potrebbe rappresentare un problema?