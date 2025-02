“C’è un gettone di 140 euro”, “Lei ne prende 9mila”: scontro Pergolizzi-Trischitta in Consiglio

Durante la seduta sul bilancio di previsione di Messina Social City (approvato con 12 sì), toni accesi tra il presidente e il capogruppo, entrambi in quota Basile

MESSINA – Il Consiglio comunale ha votato favorevolmente, con 12 sì, due contrari e dieci astenuti, il bilancio di previsione 2024-2025-2026 dell’Azienda Messina Social City, “nota integrativa al budget economico 2024/2026, budget pluriennale 2024/2026, relazione al Bilancio di previsione 2024 e Piano programma”. Ma nella stessa seduta l’argomento principale è quasi diventato un altro: l’acceso diverbio tra il presidente Nello Pergolizzi e il capogruppo di “Con De Luca per Basile” Pippo Trischitta, di fatto due consiglieri della stessa area politica, quella legata al sindaco Federico Basile.

Trischitta contro Pergolizzi e il Pd

Ma cos’è successo? Gli animi si sono scaldati dopo circa un’ora di lavori. Trischitta ha attaccato a muso duro il Pd e Nello Pergolizzi, presidente del Consiglio comunale, per aver dato più volte la parola al capogruppo dem Felice Calabrò. Non è la prima volta che Trischitta e Calabrò (o gli altri membri del Pd) arrivano allo scontro, ma in questo caso il diverbio è nato tra il capogruppo di “Con De Luca per Basile” e lo stesso presidente del Consiglio comunale.

Pergolizzi: “I Consigli hanno priorità, prendiamo 140 euro”

Nel dare la parola a Calabrò, con Trischitta a criticare la scelta fuori microfono, Pergolizzi ha quindi dichiarato: “Capisco che stasera forse ci sono impegni da parte di qualche consigliere ma gli impegni primari sono quelli di stare seduti qui sulle poltrone del Consiglio comunale, perché prendiamo 140 euro di gettone di presenza. Lo ricordo. I Consigli comunali si fanno, le proposte di delibera devono essere discusse e votate. Non possiamo privare i consiglieri di intervenire. L’amministrazione non ha paura di ascoltare e rispondere ai quesiti”.

Trischitta: “Lei ne prende 9mila”

Parole, quelle sui gettoni, che non sono piaciute a diversi consiglieri comunali, tanto che diversi minuti dopo, quando ha ripreso la parola, Trischitta ha deciso anche di attaccare il presidente: “Si ricordi che era consigliere comunale anche lei. Io potrei dire che lei ha un’indennità spropositata di 9mila euro che non esiste. Non voglio entrare in queste polemiche, ma gli altri mi hanno detto che si sono ritenuti offesi dalle sue parole e ritengo di poterglielo dire”. Un botta e risposta sicuramente acceso che non è passato inosservato anche a chi ha seguito la seduta in streaming.