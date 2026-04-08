 Guida ubriaco con tasso otto volte oltre i limiti e si schianta allo svincolo di Patti

Guida ubriaco con tasso otto volte oltre i limiti e si schianta allo svincolo di Patti

Redazione

Guida ubriaco con tasso otto volte oltre i limiti e si schianta allo svincolo di Patti

mercoledì 08 Aprile 2026 - 10:30

52enne denunciato e patente revocata. Per lui prognosi di trenta giorni

Un incidente stradale autonomo vicino allo svincolo di Patti, dell’autostrada A 20 Messina – Palermo. Alla guida un 52enne, denunciato dalla Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello. Basterebbe il valore del tasso alcolemico rilevato dagli accertamenti sanitari fatti all’ospedale di Patti per rendere la misura delle sue condizioni psicofisiche.

Gli esami hanno, infatti, evidenziato un tasso di 4,7 grammi g/l a fronte di un limite fissato in 0.5 g/l, oltre otto volte superiore al limite consentito.

Le sanzioni e la dinamica dell’incidente

Al conducente, che rischia un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno, è stata ritirata la patente di guida per la revoca e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi quando il conducente, ubriaco, alla guida di una vecchia utilitaria ha perso il controllo del veicolo condotto andando a terminare la sua corsa contro il guard rail posto a protezione della strada. L’uomo, immediatamente soccorso dagli agenti, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Patti, ove i sanitari hanno emesso una prognosi di trenta giorni.

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