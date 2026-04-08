Il Cineclub dei piccoli si conclude al Lux, il regista Brando Quilici ospite d’onore

Si conclude a Messina un progetto d'educazione all'immagine che ha coinvolto duemila studenti. Partecipano gli alunni della scuola "Catalfamo"

MESSINA – Si terrà venerdì 10 aprile alle 9 al Cinema Lux di Messina l’evento conclusivo della sesta edizione de “Il Cineclub dei Piccoli”. Il progetto di educazione all’immagine che ha coinvolto circa 2 mila studenti di tre regioni italiane (Sicilia, Emilia Romagna e Piemonte). Questa fase finale vedrà la partecipazione in presenza degli alunni delle classi quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Catalfamo” di Messina, protagoniste di un percorso di formazione coordinato dal direttore scientifico del progetto, Francesco Torre, in collaborazione con Cineteca dello Stretto.

I premi dei concorsi di cortometraggi e la partecipazione di Quilici

L’iniziativa rappresenta, infatti, il momento finale di un percorso didattico e laboratoriale che ha coinvolto attivamente gli studenti nella scoperta del linguaggio cinematografico e audiovisivo.

Nel corso dell’evento saranno consegnati i premi dei concorsi di cortometraggi per le sezioni Kids Club (scuola primaria) e Teens Club (secondaria di primo ciclo), insieme ai diplomi di partecipazione agli studenti. Seguirà la proiezione degli audiovisivi realizzati durante il progetto, alla presenza del regista Brando Quilici.

L’incontro vedrà il coinvolgimento di tutte le classi partecipanti e si configura come un momento di restituzione pubblica del lavoro svolto, nonché di condivisione con la comunità scolastica e il territorio.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal ministero dell’Istruzione e del Merito e dal ministero della Cultura.