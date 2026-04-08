L’Ordine degli Architetti di Messina socio fondatore della Camera di Commercio Saudita

Nuovi orizzonti in Arabia Saudita

L’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina compie un passo verso l’internazionalizzazione, annunciando l’ingresso come socio fondatore istituzionale nella Camera di Commercio Saudita.

Questa sinergia nasce con l’obiettivo di creare un ponte diretto tra i professionisti del nostro territorio e il dinamico mercato dell’Arabia Saudita, un Paese oggi al centro di una trasformazione urbana e architettonica senza precedenti. La collaborazione punta a valorizzare le competenze italiane e messinesi nei settori della progettazione, del restauro e dell’innovazione urbana.

Il presidente dell’Ordine, Giovanni Lazzari, ha sottolineato il valore di questa sfida: “Lavorare e collaborare in contesti culturali diversi dai propri può essere una sfida non facile, ma sicuramente esaltante e professionalizzante. L’internazionalizzazione è la chiave del successo per tutte le attività economiche, poiché offre potenzialità di crescita e varietà delle condizioni di mercato. Gli studi di progettazione rientrano in questa logica assoluta. Gli architetti italiani sono molto apprezzati all’estero, soprattutto nelle attività legate alla rigenerazione urbana sostenibile, la conservazione e il restauro degli edifici, l’interior design e l’arredamento.”

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Messina continuerà a profondere ogni energia possibile nel tentativo di aprire interlocuzioni e scambi di carattere culturale e, perché no, possibilità di nuove attività professionali in tutti quei Paesi che dimostreranno sensibilità ed interesse rispetto a questi temi. L’adesione dell’Ordine come nuovo Socio Fondatore Istituzionale della Camera di Commercio Saudita rappresenta una proiezione nel futuro, si spera anche prossimo, con l’obiettivo di costruire nuove occasioni di collaborazione e crescita tra Italia e Arabia Saudita, valorizzando competenze, talento e progettualità.