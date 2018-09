Da lunedì al V quartiere il rilascio della carta d'identità elettronica

Il Presidente del Consiglio della V Circoscrizione, Ivan Cutè, e l'Assessore Comunale, Giuseppe Scattareggia, comunicano che da lunedì 24 settembre 2018 , si avvierà il servizio di rilascio della CIE - Carta d’identità elettronica presso la sede di via Nicola Petrina, 2 – Villa Lina.

L’ampliamento dei Servizi al Cittadino presso la sede istituzionale della V Circoscrizione, ed in particolare il rilascio della Carta d’identità elettronica, rappresentano un obbiettivo già annunciato dall’insediamento del nuovo Consiglio Circoscrizionale.

Si fa presente che è possibile prenotare il rilascio della CIE tramite telefono (090/364495 - 344105) o direttamente allo sportello.

L’entrata in vigore del nuovo documento elettronico è un passaggio importante a garanzia della tutela dei dati sensibili, che consente a quanti la utilizzano di accedere agevolmente al sistema per l’identità digitale su SPID per usufruire di tutti i servizi online già erogati dall’Amministrazione Comunale.

La Carta d’identità elettronica si può richiedere nei seguenti casi:

·primo rilascio

·smarrimento/furto

·deterioramento

·scadenza smarrimento o furto della carta d’identità in corso di validità (previa presentazione della relativa denuncia)

·deterioramento della carta d’identità in corso di validità.

La durata della validità del documento varia a seconda dell’età del titolare. 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni, 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni e 10 anni per tutti i cittadini maggiorenni.

La CIE viene recapitata dal Ministero entro 6 giorni direttamente a casa del richiedente e/o presso la sede di via Nicola Petrina 2 (ex Via Appennini 1).

GLI UFFICI DELLA SEDE DELLA V CIRCOSCRIZIONE DA LUNEDI' 24 SETTEMBRE 2018 EFFETTUERANNO IL SEGUENTE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

DA LUNEDI' A VENERDI' DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00

LUNEDI' E MERCOLEDI' DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 16:00