Centro Commerciale Tremestieri: fine settimana tra mattoncini, Babbo Natale e gli Slinky Man - Tempostretto

Gli straordinari uomini/molla si esibiranno in esclusiva per la città di Messina

MESSINA – Un doppio evento al Centro Commerciale Tremestieri per questo fine settimana di Natale, anzi triplo con la presenza anche dell’amatissima Casa di Babbo Natale. Non sono bastati due weekend per soddisfare la passione di tutti gli amanti del gioco delle costruzioni più famosi nel mondo, a grande richiesta “Pazzi per Mattoncini”, lo straordinario evento tornerà anche venerdì 22 dicembre e sabato 23. Pazzi per i Mattoncini è un gioco coinvolgente che mette alla prova la creatività di grandi e piccini impegnati a ideare e realizzare le loro creazioni dando spazio alla propria fantasia.

In programma anche esposizioni per ammirare le opere d’arte di talentuosi costruttori e lasciarsi ispirare dalle creazioni più straordinarie e innovative!

E sempre venerdì e sabato 23 dicembre dalle 17,00 -in esclusiva per la città di Messina- arrivano al Centro Commerciale Tremestieri gli attesissimi “Slinky Man” gli straordinari uomini/molla che si esibiranno all’interno di tubi colorati dando vita a coinvolgenti performances ricche di colori ed emozioni che divertiranno e stupiranno tutti gli spettatori per la loro abilità.

Sempre in questo fine settimana sarà aperta la “Casa di Babbo Natale” tutti i bambini avranno la possibilità di incontrarlo e di poter ricevere poi a casa un video di auguri personalizzato direttamente da Babbo Natale. Un regalo molto prezioso e personale che resterà nei ricordi di tutti i bimbi che visiteranno la casa di Babbo Natale al Terzo piano del Centro Commerciale Tremestieri aperta fino a domenica 24 dicembre.

Tante iniziative quindi, un’atmosfera unica al Centro Commerciale Tremestieri ma anche la possibilità di fare shopping in assoluto relax grazie agli oltre 700 parcheggi del Centro che consentono di lasciare l’auto senza snervanti attese e di poter pensare subito alla ricerca del regalo perfetto per i propri cari.